Vladimir Mijajlović (90), kog je macolom brutalno pretukao sin Bracimir Mijajlović (72), kako Kurir saznaje, izgubio je bitku za život. On je podlegao povredama u bolnici u Nišu, uprkos borbi lekara da mu spasu život.

Kako ističe izvor Kurira, tim lekara danima se borio za život deda Vladimira, ali je jutros njegovo srce prestalo da kuca.

- Uprkos naporima lekara, pacijent je podlegao povredama u ponedeljak prepodne - kaže izvor Kurira.

Povrede glave bile su toliko ozbiljne da, uprkos nezi, starac nije uspeo da se izbori.

Podsetimo, krvavi pir odigrao se u selu Crkvina pre nekoliko dana, kada je Bracimir najpre do smrti pretukao svog sina Gorana (49), a potom nasrnuo i na oca Vladimira. Nesrećni starac prebačen je u kruševačku bolnicu u teškom stanju, a potom i u Univerzitetko-klinički centar u Nišu.

Meštani Crkvine i dalje su u neverici zbog tragedije koja je zadesila porodicu Mijajlović.

- Ovo je nezapamćeno zlo, da čovek digne ruku na sopstvenog sina i oca… To niko ne može da shvati. Vladimir je bio dobar domaćin, vredan čovek, svi smo ga voleli i poštovali. Strašno je što je ovako morao da skonča - pričaju potreseni komšije.