KURIR SAZNAJE! PREMINULA I DRUGA ŽRTVA KRVAVOG PIRA KOD KRUŠEVCA: Bracimir ugasio celu porodicu, pa se obesio!
Vladimir Mijajlović (90), kog je macolom brutalno pretukao sin Bracimir Mijajlović (72), kako Kurir saznaje, izgubio je bitku za život. On je podlegao povredama u bolnici u Nišu, uprkos borbi lekara da mu spasu život.
Kako ističe izvor Kurira, tim lekara danima se borio za život deda Vladimira, ali je jutros njegovo srce prestalo da kuca.
- Uprkos naporima lekara, pacijent je podlegao povredama u ponedeljak prepodne - kaže izvor Kurira.
Povrede glave bile su toliko ozbiljne da, uprkos nezi, starac nije uspeo da se izbori.
Podsetimo, krvavi pir odigrao se u selu Crkvina pre nekoliko dana, kada je Bracimir najpre do smrti pretukao svog sina Gorana (49), a potom nasrnuo i na oca Vladimira. Nesrećni starac prebačen je u kruševačku bolnicu u teškom stanju, a potom i u Univerzitetko-klinički centar u Nišu.
Meštani Crkvine i dalje su u neverici zbog tragedije koja je zadesila porodicu Mijajlović.
- Ovo je nezapamćeno zlo, da čovek digne ruku na sopstvenog sina i oca… To niko ne može da shvati. Vladimir je bio dobar domaćin, vredan čovek, svi smo ga voleli i poštovali. Strašno je što je ovako morao da skonča - pričaju potreseni komšije.
Kako smo ranije pisali, kuća Mijajlovića potpuno je ugašena, s obzirom na to da je i Bracimir nakon krvavog pira, digao ruku na sebe i obesio se u svom porodičnom domu.