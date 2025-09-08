Slušaj vest

Vladimir Mijajlović (90), kog je macolom brutalno pretukao sin Bracimir Mijajlović (72), kako Kurir saznaje, izgubio je bitku za život. On je podlegao povredama u bolnici u Nišu, uprkos borbi lekara da mu spasu život.

Kako ističe izvor Kurira, tim lekara danima se borio za život deda Vladimira, ali je jutros njegovo srce prestalo da kuca. 

- Uprkos naporima lekara, pacijent je podlegao povredama u ponedeljak prepodne - kaže izvor Kurira.

Povrede glave bile su toliko ozbiljne da, uprkos nezi, starac nije uspeo da se izbori.

Podsetimo, krvavi pir odigrao se u selu Crkvina pre nekoliko dana, kada je Bracimir najpre do smrti pretukao svog sina Gorana (49), a potom nasrnuo i na oca Vladimira. Nesrećni starac prebačen je u kruševačku bolnicu u teškom stanju, a potom i u Univerzitetko-klinički centar u Nišu.

Meštani Crkvine i dalje su u neverici zbog tragedije koja je zadesila porodicu Mijajlović. 

- Ovo je nezapamćeno zlo, da čovek digne ruku na sopstvenog sina i oca… To niko ne može da shvati. Vladimir je bio dobar domaćin, vredan čovek, svi smo ga voleli i poštovali. Strašno je što je ovako morao da skonča - pričaju potreseni komšije.

Kako smo ranije pisali, kuća Mijajlovića potpuno je ugašena, s obzirom na to da je i Bracimir nakon krvavog pira, digao ruku na sebe i obesio se u svom porodičnom domu. 

Ne propustiteHronika"ŽALIO SE NA SINA, GOVORIO JE DA JE RASTURIO PORODICU I KUĆU, A SAD GA UBIO..." Meštani progovorili šta je prethodilo tragediji u selu kod Kruševca!
goramn.jpg
HronikaOVDE SE ODIGRAO KRVAVI PORODIČNI OBRAČUN Kruševac zanemeo, komšije za Kurir otkrile ŠTA JE BIO OKIDAČ: "Izgubio je kontrolu i uzeo macolu, godinama ih je mučio"
1000132435.jpeg
HronikaOVO JE GORAN (49) KOG JE OTAC NASMRT PRETUKAO PAJSEROM KOD KRUŠEVCA, A MOTIV UBISTVA JE JEZIV: Napravio sam zlo, idem da se obesim, ovo dajte mojim unukama FOTO
Goran Mijajlović Policija.jpg
HronikaBRACIMIR OCA I SINA TUKAO MACOLOM PO GLAVI, MLAĐEM SMRSKAO LOBANJU I UBIO GA! Poznato u kakvom stanju je deda (90) nakon porodičnog zločina kod Kruševca!
Screenshot 2025-06-13 174353.jpg