Nedavno je u Smederevu u okružnom zatvoru održan festival imitacije pod nazivom "Tajna". Ovo je jedna u nizu manifestacija gde osuđenici mogu da pokažu svoju kreativnost. Podsećamo i na, festivale literarnog stvaralaštva u zavodu za maloletnike u Valjevu i likovne kolonije u zavodu u Somboru.

Kakav je život u zatvorima u Srbiji, za "Puls Srbije" na Kurir televizije pričao je Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma „Sremska Mitrovica“.

Istorijska evolucija zatvora

- Od kada je sveta i veka, jedni su radili, a drugi krali. Pronađeni su ostaci nekog zakona, a ti dokumenti datiraju od pre 1.700 godina. Dakle, oni svedoče da su ljudi bili osuđivani, ali nije bilo izdržavanje kazne kao danas. Recimo, neko je počinio delo ubistvo, on je bio kratko zatvoren u nekoj prostoriji, pa mu se sudilo da li će ići na vešanje, kamenovanje, bičovanje... Dešavalo s i da bude rob 4-5 godina, pa da tako odrobija svoju kaznu. Još od tada se neprestano usavršavaju zakoni i zatvori, pa smo danas došli do savremenih zatvora - započeo je Ivković.

Nekadašnji upravnik šokirao: Ovo su detalji života u zatvoru u Srbiji

Detalji svakodnevnice iza rešetaka

- Svaki osuđenik dnevno ima 175 grama mesa, imaju tri obroka dnevno, tako je u zakonu i ta pravila se održavaju. Vidite, ti ljudi sigurno nisu došli u pozorište ili obdanište, već u KP dom. Ako je zatvorenik korektan, onda je sve uredu, a ako nije, prvo će da ima problem sa okruženjem, a ako nastavi onda i sa stražom, postoje disciplinske mere u vidu specijalnih ćelija, pa čak i batine, da se ne stidimo, policajci ne nose palice za potpisivanje. Red mora da se poštuje. Ima privilegovanih, a to su isključivo oni koji su disciplinovani, dobri radnici i poštuju pravila. Nema nikakvih drugih privilegija, ovo su više nagrade za dobro ponašanje u vidu jedne posete više ili slično.

Da li izađu opamećeni iz zatvora

- Nisam baš siguran, ali zasigurno izađu obrazovaniji jer tamo dosta čitaju. Mi imamo tri biblioteke koje ukupno broje oko 200.000 knjiga, u zatvorima se jako puno čita. Imali smo čak i višu školu u KP domu. Dakle, mogu da nauče zanat, pa čak i da završe fakultet iz KP doma. Može sve, samo da se korektno ponaša. Njega su već osudili, nismo mi iz KP doma tu da mu ponovo sudimo, ali mora da zna gde se nalazi.

