Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić uručio je danas u Palati Srbija ugovore korisnicima koji su dobili sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet). U pitanju su sredstva u ukupnom iznosu od 500 miliona dinara, koja su rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovao ministar pravde, raspodeljena na 233 projekta od javnog interesa.

- Ministarstvo pravde je ove godine sprovelo 10. javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta. Na prethodnih devet javnih konkursa dodeljeno je ukupno 4.118.018.000,00 dinara, a uključujući ovogodišnji konkurs dodeljeno je 4.618.018.000,00 dinara za realizaciju projekata od javnog značaja. I ove godine najviše sredstava izdvojeno je za projekte iz oblasti zdravstva, zatim prosvete, socijalne zaštite, kulture i druge oblasti - saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Pored ostalih, sredstva su dobili Kliničko-bolnički centar “Zvezdara”, Institut za kardio – vaskularne bolesti iz Sremske Kamenice, Institut za ortopediju “Banjica”, Gerontološki centar Kruševac, Zavod za smeštaj odraslih lica “Male pčelice” iz Kragujevca, predškolska ustanova “Kaja” iz Ljiga, Osnovna škola “Stefan Nemanja”, Udruženje Veterana-Košare-Beograd, brojne druge bolnice i domovi zdravlja. Među korisnicima sredstava, kako se navodi, takođe je veliki broj škola, predškolskih ustanova i ustanova socijalne zaštite.

Ministar Vujić ovom prilikom je napomenuo da iz godine u godinu sve više projekata konkuriše za dobijanje sredstava iz opotuniteta, što ukazuje da je prepoznat značaj ove vrste podrške koju obezbeđuje država. Kroz ove projekte, kako je rekao, država pomaže nabavku neophodne medicinske i druge opreme za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja, vrtiće i škole, kao i saniranje i rekonstrukciju postojećih objekata.

Ministar Nenad Vujić Foto: Ministarstvo Pravde

- Realizacijom projekata biće omogućena bolja zdravstvena zaštita građana, bolji kvalitet obrazovanja, poboljšan sistem socijalne zaštite, kao i unapređen kulturni sadržaj. Ministarstvo pravde putem javnog konkursa opredeljuje sredstva prikupljena oportunitetom za finansijsku podršku tamo gde je ona najpotrebnija. Činimo sve da budemo društveno odgovorni i to ćemo nastaviti u narednom periodu - naglasio je ministar Vujić.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković zahvalio je Ministarstvu pravde na podršci ustanovama obrazovanja i vaspitanja, ukazujući da su sredstva dodeljena za 131 projekat ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i učeničkog standarda u ukupnom iznosu od 145,7 miliona. Stanković je precizirao da je od toga za osnovno obrazovanje izdvojeno 100 miliona dinara, za srednje skoro 44 miliona, i za učenički standard skoro dva miliona dinara.

- Želim posebno da naglasim činjenicu da ova inicijativa Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada polako ali sigurno izlazimo iz najveće prosvetne krize u istoriji srpske države. Čini nam se da ova vrsta podsticaja i odgovornog ponašanja predstavlja put da se iz te krize što brže i efikasnije izađe - naglasio je ministar prosvete.

Događaju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.