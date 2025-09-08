Slušaj vest

Danilo Raković (26) iz Novog Pazara, podlegao je povredama nakon što su se lekari od 1. septembra borili za njegov život. On je zadobio teške pobvrede kada je pao sa traktora.

Saobraćajna nesreća se dogodila 1. septembra oko 15.30 časova nedaleko od njegovog rodnog sela Kosurić kod Novog Pazara. Raković je najpre zbrinut u novopazarskoj Opštoj bolnici, gde su lekari danonoćno bdili nad njim. Međutim, zbog lošeg zdravstvenog stanja on je sanitetom Hitne pomoći prevezen u Klinički centar Kragujevac, ali je nažalost, i pored svih napora životnu bitku izgubio juče, 7. septembra.

Danilo Raković preminuo nakon sedam dana borbe Foto: Društvene Mreže

- Vest da je Danilo preminuo je veoma teška. Niko nije želeo da je čuje - navodi se u tekstu portala Sandžak Danas.

- Danilo, odnosno Dane kako su ga svi u selu od milja zvali, bio je pred ženidbu. Imao je vernicu i planirali su zajedničku budućnost, kuću i porodicu. Njegovi najbliži kažu da je bio sin i brat kakav se samo može poželeti - vredan, skroman i uvek spreman da pomogne. Kako porodica tvrdi, bio je stub njihove porodice i snaga - rekao je poznanik preminulog mladića.