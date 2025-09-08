Slušaj vest

Deset advokata, branilaca osumnjičenih i punomoćnika oštećenih u istrazi koja se vodi u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu zbog pada nadstrešnice podnelo je krivičnu prijavu protiv postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića jer ih je 5. septembra, kako tvrde, prilikom saslušanja svedoka i veštaka zlostavljao i vređao njihovo ljudsko dostojanstvo.

Kako saznajemo, krivičnu prijavu, kojom Josimovića optužuju da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje, advokati su podneli Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, jer kako navode, umesto da "zakonito vodi postupak u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, on maltretira učesnike, kako bi izazvao reakciju i odugovlačenje postupka".

Advokati podneli krivičnu prijavu protiv tužioca Josimovića Foto: Privatna Arhiva

Podsećamo, protiv Josimovića su advokati i ranije podnosili zahteve za izuzeće, ali su oni bili odbijeni.

Pored ostalog u krivičnoj prijavi, u koju je naša redakcija imala uvid, navodi se da je Josimović u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu prilikom "ispitivanja svedoka i veštaka, zlostavljao branioce osumnjičenih, punomoćnike oštećenih, stručne savetnike i osumnjičene i prema njima postupao na način kojim se vređa njihovo ljudsko dostojanstvo".

- Najpre je saslušanje umesto u 8:30 počelo sat vremena kasnije, a potom je u više navrata i to u trajanjima dužim od sat vremena, neopravdano dugo ostavljao sve njih da čekaju u hodniku ispred kabineta na početak ili nastavak izvođenja dokaznih radnji, iako je prethodno najavio da će pauze biti kratke i da se zbog toga učesnici u postupku ne udaljavaju iz hodnika - navodi se između ostalog u krivičnoj prijavi.

Pri tome su, kako tvrde advokati, uslovi za boravak u hodniku zbog previsoke temperature, zagušljivosti i prevelike gužve bili nepodnošljivi, hodink nije bio klimatizovan i bio je bez dovoljnog broja stolica za sve prisutne, među kojima je, kako navode bilo i onih u ozbiljnim godinama, kao i bez dovoljno vode.