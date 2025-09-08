Slušaj vest

Danilo Raković (26) preminuo je posle sedmodnevne borbe za život, nakon što je pao sa traktora, a njegova neutešna porodica i prijatelji opraštaju se od njega potresnim rečima na društvenim mrežama.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 1. septembra oko 15.30 časova nedaleko od njegovog rodnog sela Kosurić kod Novog Pazara. Danilo Raković tom prilikom zadobio je teške telesne povrede i najpre je bio zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Međutim, zbog lošeg zdravstvenog stanja on je prevezen u Klinički centar Kragujevac, ali je nažalost, i pored svih napora lekara životnu bitku izgubio 7. septembra.

Zauvek ćeš ostati u mom srcu

- Ljubavi moja, još uvek ne mogu da poverujem da te nema. Svaki dan se budim s nadom da ću te videti, čuti tvoj glas, osetiti tvoj osmeh. Nedostaješ mi na način koji reči ne mogu opisati. Hvala ti za svaku sekundu koju smo delili, za svu ljubav koju si mi dao i što si bio deo mog života. Naučio si me šta znači voleti iskreno i bezuslovno - piše u prvom delu objave koju je neutešna verenica sa kojom je uskoro trebalo da se venča okačila na društvenoj mreži Instagram:

Objava verenice na društvenim mrežema Foto: Društvene Mreže

- Zauvek ćeš ostati u mom srcu, u svakoj misli, u svakoj mojoj suzi i u svakom mom osmehu. Iako te više nema ovde, znam da me čuvaš odozgo. Volim te zauvek i zauvek ćeš biti deo mene.

Inače, ovu bolnu objavu verenice pokojnog Danila, kog su porodica i prijatelji od milja zvali Dane, pratila je i njihova zajednička fotografija na kojoj poziraju nasmejano.

Takođe, na društvemnim mrežama mogu se pročitati i drugi oproštaji od njega: "Počivaj u miru, dobri naš Dane", "Saučešće porodici i neka te anđeli čuvaju", "Vidimo se u nekom boljem svetu".