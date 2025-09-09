Slušaj vest

Cetinjanka Tamara S. (24) koja je u nedelju ranjena kod Budve, dok je bila na motoru sa navodnim pripadnikom škaljarskog klana, Stefanom Beladom (48), nalazi se u stabilnom stanju i van životne opasnosti.

Dosadašnja istraga utvrdila je da su napadači na motoru greškom ranili devojku koja je sedela na dvotočkašu sa Beladom, koji je najverovatnije bio meta egzekutora.

Nišanili "škaljarca", pogodili devojku

Pucnjava se, podsetimo, dogodila 7. septembra oko 14.15 časova u mestu Brajići na magistralnom putu Budva-Cetinje. Napadači su ispalili nekoliko hitaca u pravcu motora na kom su bili "škaljarac" i devojka, i tada je jedan metak pogodio Tamaru S. koja je bila suvozač, dok je "škaljarac" prošao bez povreda.

- Devojka je pala sa motora čim je pogođena. Počela je da krvari, a napadači koji su, takođe, bili na motociklu su pobegli. Sanitetom Hitne pomoći ranjena Tamara S. prevezena je u cetinjsku bolnicu "Danilo I" gde joj je ukazana pomoć. Ona se sada nalazi u stabilnom stanju i nije životno ugrožena - navode lokalni mediji i dodaju da istražitelji intezivno tragaju za napadačima.

- U toku istrage biće ispitani i povređena devojka i "škaljarac", kao i svedoci koji su videli kako se motor sa dvojicom muškaraca, koji su imali kacige na glavama, na oštroj krivini približavaju motoru na kom su bili oštećeni i ispaljuju hice - kaže izvor i dodaje da istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni angažovani za ovaj "posao".

- Ovde se verovatno radi o nastavku rata zaraćenih kotorskih klanova, kavačkog i škaljarskog, s obzirom na to da je Stefan Belada, prema navodima iz bezbednosnog sektora Crne Gore, označen kao visokopozicionirani član cetinjske ćelije škaljarskog klana. On je i u martu 2012. godine bio na meti. Naime, u tuči na Cetinju tada ga je ranio sugrađanin - kaže naš sagovornik:

- Stefan Belada koji se ranije zvao Milo, bio je i na robiji 2014. kada je pokušao da ubije Cetinjanina Dragana Martinovića, kog je iz pištolja ranio u butinu. Tri godine kasnije tokom velike akcije policije bio je na meti pretresa zajedno sa ostalim članovima klana.

Slučajne žrtve

Inače, Tamara S. nije jedina slučajna žrtva rata klanova, a poslednjih godina smo svedoci da su lepše polovina pripadnika kriminalnih grupa "primale metak" umesto partnera.

- Čini se da se mafijaški kodeks drastično promenio. Egzekutori više ne vode računa o tome da meta bude sama, bitno im je da "odrade zadatak", a da li će tom prilikom stradati i neko nedužan, čini se da im je manje važno - objašnjava sagovornik Kurira i podseća i na druge slučajeve.

- Mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales pre sedam godina jedva je preživela bombaški napada u Zemunu, kada su napadači postavili eksploziov ispod BMW koji je bio namanjen njenom tadašnjem dečku, sada pokojnom Strahinji Stojanoviću - podseća sagovornik i dodaje da je ona greškom dignuta u vazduh, jer napadači nisu videli da je Stojanović nekoliko minuta pre detonacije izašao iz vozila, a da je misica u džipu. Strahinja Stojanović preživeo je taj napad, ali je ubijen na identičan način 2020. godine.

- Interesantno je da je i tada sa njim u autu bila njegova devojka, Kolumbijka Sonja Suarez Gomez. Ona je tom prilikom lakše povređena - podsetio je izvor.

Tokom brutalne likvidacije jednog od vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i njegovog bliskog saradnika Stevana Stamatovića u januaru 2020. u restoranu u Atini, ranjena je Mileva Stamatović, supruga Stevana Stamatovića. Brutalno ubistvo dogodilo se tokom porodične večere kojoj su prisustvovala i njihova deca.

Pogodak u nogu

- Toga dana je bilo Bogojavljanje, išli smo u crkvu da zapalimo sveće, pa na ručak sa Dedovićima. Dok smo još sedeli za stolom ušli su neki ljudi, meni iza leđa. Sve se dešavalo jako brzo. Nastala je pometnja, suprug me je pogledao i odgurnuo mene i sina. Stolica mi se prevrnula i kada sam pala videla sam da Stevan leži pored - rekla je u istrazi Mileva Stamatović koja je tom prilikom ranjena u nogu.

Tamara Zvicer i Jovan Vukotić