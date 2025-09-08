Slušaj vest

Danas je u popodnevnim časovima u naselju Čenej kod Novog Sada došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil sleteo s puta i prevrnulo se u kanal, nakon čega je došlo do izbijanja požara na vozilu.

Prema prvim informacijama, kako stoji na Instagram stranici 193ns_rs, brzom i prisebnom reakcijom ostalih učesnika u saobraćaju, vozač automobila je izvučen iz vozila neposredno pre nego što je požar zahvatio čitav automobil.

Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, izbegnuta je veća tragedija.

Na lice mesta ubrzo je stiglo jedno vatrogasno vozilo, a pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice su ugasili požar. Trenutno nije poznato u kakvom je zdravstvenom stanju vozač, a policija će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti nesreće.

Saobraćaj na tom delu puta je trenutno usporen, a vozačima se savetuje oprez.

