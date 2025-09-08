Hronika
ŠOKANTNE SCENE U BAČKOJ PALANCI! GRUPA MASKIRANIH MUŠKARACA TRČI I BACA MOLOTOVLJEV KOKTEL Za sobom ostavljaju haos, nose palice sa sobom (VIDEO)
Slušaj vest
Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak za koji se tvrdi da je zabeležen u centru Bačke Palanke. Na snimku se vidi grupa mlađih muškaraca s maskama na licu kako trče ulicom, a prema navodima Instagram stranice „Bačka Palanka dešavanja“, oni su nosili palice i bacili Molotovljev koktel.
„Usred bela dana, grupa maskiranih momaka trčala je kroz centar Bačke Palanke, naoružani palicama i bacili su Molotovljev koktel“, stoji u objavi te stranice.
Na snimku se vidi kako gori predmet koji se nalazi na trotoaru i kako kulja crni dim, a potom i grupa lica kako trče.
Za sada nije poznato da li je neko povređen, niti šta je uzrok ovog incidenta.
Reaguj
Komentariši