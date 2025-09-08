Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak za koji se tvrdi da je zabeležen u centru Bačke Palanke. Na snimku se vidi grupa mlađih muškaraca s maskama na licu kako trče ulicom, a prema navodima Instagram stranice „Bačka Palanka dešavanja“, oni su nosili palice i bacili Molotovljev koktel.

„Usred bela dana, grupa maskiranih momaka trčala je kroz centar Bačke Palanke, naoružani palicama i bacili su Molotovljev koktel“, stoji u objavi te stranice.

Na snimku se vidi kako gori predmet koji se nalazi na trotoaru i kako kulja crni dim, a potom i grupa lica kako trče.