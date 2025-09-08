Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak za koji se tvrdi da je zabeležen u centru Bačke Palanke. Na snimku se vidi grupa mlađih muškaraca s maskama na licu kako trče ulicom, a prema navodima Instagram stranice „Bačka Palanka dešavanja“, oni su nosili palice i bacili Molotovljev koktel.

„Usred bela dana, grupa maskiranih momaka trčala je kroz centar Bačke Palanke, naoružani palicama i bacili su Molotovljev koktel“, stoji u objavi te stranice.

Na snimku se vidi kako gori predmet koji se nalazi na trotoaru i kako kulja crni dim, a potom i grupa lica kako trče.

Za sada nije poznato da li je neko povređen, niti šta je uzrok ovog incidenta.

Ne propustiteHronikaSAHRANJEN MLADIĆ KOJI JE UBIJEN U MASOVNOJ TUČI U BUJANOVCU Reči sestre kidaju dušu: "Svetlosti mojih očiju, sestrina dušo, kako si nas tako rano napustio?"
Arbenit-Mujaj.jpg
HronikaOVO JE TINEJDŽER KOJI JE UBIJEN U BUJANOVCU: Maloletnik mu zario nož u grudi, motiv zločina sukob 2 porodice?! (foto)
Arbenit-Mujaj.jpg
HronikaKRUŽI JEZIV SNIMAK POSLE UBISTVA MLADIĆA U NOVOM PAZARU! Otkriveno šta je prethodilo BRUTALNOJ LIKVIDACIJI Mirze? "Sve je bilo mirno, onda je PRIŠAO ĆELAVI..."
mirza mavric mladic ubijen masovna tuca novi pazar..jpg
HronikaOTKRIVENO ŠTA JE PRETHODILO UBISTVU TINEJDŽERA (17) U NOVOM PAZARU! Posle ovih reči usledila je masovna tuča, KAMERE SVE SNIMILE
Tuča mladića ispred kluba u Novom Pazaru