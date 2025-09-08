Slušaj vest

Na magistralnom putu Čačak - Požega u Ovčarsko-kablarskoj klisuri došlo je do nesvakidašnje saobraćajne nezgode kada je vozač automobila marke škoda izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta u vikendicu koja se nalazi na obali Zapadne Morave.

- Samo Bog ga je spasio da nije uleteo u reku, tada ne znamo šta bi bilo. Udario je u trem od vikendice, tako je automobil ostao da visi i na svu sreću nije teško povređen - kaže za RINU jedan od meštana.

Vozač škode beogradskih registarskih oznaka vozilom Hitne pomoći je u svesnom stanju prevezen je u Opštu bolnicu u Čačku.

Pukom srećom izbegnuta je veća tragedija, jer u trenutku kad je vozač izgubio kontrolu i uleteo kolima u vikendicu u tom dvorištu nalazili su se radnici.

- Kako je moglo, sve se dobro završilo. Bitno da niko nije nastradao, sve ostalo će se napraviti - poručuju meštani.