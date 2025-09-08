Javni tužilac je naložio da se lice mesta fotografiše, da se sačini izveštaj o forenzičkom pregledu lica mesta, da se prikupe potrebna obaveštenja od svih zaposlenih koji su bili na gradilištu u trenutku pada radnika, kao i od odgovornog lica podizvođačke firme u kojem je bio zaposlen povređeni, da na mesto događaja izađe inspektor rada koji će obaviti poslove iz svog delokruga i izvršiti uvid u radne naloge i poslovnu dokumentaciju, a sve u cilju utvrđivanja da li su radniku bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i da li mu je bila dostupna sigurnosna oprema. Nakon prikupljanja svih dokaza, javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu će biti dostavljen izveštaj na dalji rad i odluku.