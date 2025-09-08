MUŠKARAC (44) SA 8 METARA VISINE PAO U KOMORU ZA MLEVENJE BRAŠNA Tužilaštvo pokrenulo istragu nakon incidenta u Batajnici: Otkriveni novi detalji
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obavešteno je da je dana 08.09.2025. godine, u naselju Batajnica (GO Zemun), lice V.K. (44), prilikom rada na održavanju silosa u mlinu u vlasništvu privrednog društva „MB komerc“, palo sa visine od oko 8 metara u komoru za mlevenje brašna, pri čemu je zadobilo teške telesne povrede opasne po život.
Povređeni je bio zaposlen u firmi „Remont Krajišnik“, koja je kao podizvođač izvodila radove na pomenutom objektu.
Po prijemu informacije, javni tužilac je naložio nadležnim organima da u predistražnom postupku preduzmu sve potrebne radnje radi utvrđivanja okolnosti događaja, eventualnih propusta, kao i postojanja osnova za krivičnu odgovornost bilo kog lica.
Javni tužilac je naložio da se lice mesta fotografiše, da se sačini izveštaj o forenzičkom pregledu lica mesta, da se prikupe potrebna obaveštenja od svih zaposlenih koji su bili na gradilištu u trenutku pada radnika, kao i od odgovornog lica podizvođačke firme u kojem je bio zaposlen povređeni, da na mesto događaja izađe inspektor rada koji će obaviti poslove iz svog delokruga i izvršiti uvid u radne naloge i poslovnu dokumentaciju, a sve u cilju utvrđivanja da li su radniku bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i da li mu je bila dostupna sigurnosna oprema. Nakon prikupljanja svih dokaza, javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu će biti dostavljen izveštaj na dalji rad i odluku.