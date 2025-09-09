JEDAN NAPAO OCA I MAJKU, DRUGI VANBRAČNU SUPRUGU Određeno zadržavanje dvojici muškaraca zbog nasilja u porodici
Po nalogu javnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su dva rešenja o zadržavanju N.P. (31) i P.M. (44) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela nasilje u porodici.
- Okrivljenom N.P. se na teret stavlja da je dana 5. septembra, pod dejstvom 3,66 promila alkohola u organizmu, primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio telesni integritet i spokojstvo članova svoje porodice - oca i majke, dok je okrivljeni P.M. krivično delo izvršio na štetu svoje vanbračne partnerke prema kojoj je takođe primenio nasilje i naneo joj lake telesne povrede - navodi se u saopštenju.
Dodaje se da su, iznoseći svoje odbrane okrivljeni N.P. I P.M. izjavili da ne priznaju predočene navode krivičnih prijava i da nisu izvršili krivična dela.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predloge Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenima odredi pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na oštećene i na svedoke i da će ponoviti krivična dela.