Po nalogu javnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su dva rešenja o zadržavanju N.P. (31) i P.M. (44) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela nasilje u porodici.

- Okrivljenom N.P. se na teret stavlja da je dana 5. septembra, pod dejstvom 3,66 promila alkohola u organizmu, primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio telesni integritet i spokojstvo članova svoje porodice - oca i majke, dok je okrivljeni P.M. krivično delo izvršio na štetu svoje vanbračne partnerke prema kojoj je takođe primenio nasilje i naneo joj lake telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su, iznoseći svoje odbrane okrivljeni N.P. I P.M. izjavili da ne priznaju predočene navode krivičnih prijava i da nisu izvršili krivična dela.