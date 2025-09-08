Slušaj vest

55-godišnji muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nesreći u Zemunu 22. avgusta, a policajac iz Republike Srpske Nemanja Stupar bio je prvi koji mu je pritekao u pomoć.

Za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziju ispričao je kako je izgledao taj dan, te kako je uspeo da spasi teško povređenog muškarca:

- Dolazim iz Šeikovića i imam 24 godine. Radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, raspoređen na poslove i zadatke policijskog službenika. Naime, taj dan sam krenuo iz Šeikovića za Beograd jer sam imao neki posao da obavim, a i kako bih se vidim sa par drugova. Sa drugom sam krenuo ka Pupinovom mostu. Kada sam prilazio tom delu puta, videli smo da su ljudi upalili četiri žmigavca na putu. Prišao sam i zatekao užasan prizor. Video sam da je vozilo imalo baš tešku nesreću. Drug mi je rekao da stanemo da pomognemo. Naravno i ja sam i planirao da stanem - kaže Stupar i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Kada smo izlazili iz auta, mislili smo na najgore. Nije bilo svejedno šta ćemo zateći. Odmah nam je u glavi: da li je neko poginuo? Čim sam došao blizu auta, zatekao sam užasan prizor, zatekao sam čoveka na vozačevom mestu. Bankina je bukvalno prošla kroz vozilo sa vozačeve strane i imao sam i šta da vidim. Tom nesretnom čoveku je bankina odsekla noge ispod kolena. Odmah sam ga pitao da li je svestan, da li je dobro, da li je povređen u predelu gornjeg dela, da li su leđa povređena, ruke. Ne, on je stvarno bio svestan čovek. Mada je bio u velikoj panici. Ja sam mu rekao da će sve biti u redu.

Nesrećni muškarac je ostao zaglavljen u automobilu, a od siline udarca bankina u koju se prethodno vozilom zakucao presekla mu je obe noge, od kolena nadole. Ostao je zaglavljen:

- Zaustavljao sam ljude i ispitavao da li imaju neke kaiševe, ili prvu pomoć, da mu vežemo noge. Uspeli smo da nađemo dva kaiša, i da mu vežemo noge kako ne bi iskrvario. Meni su noge bile sve krvave, od patika do kolena. Kada smo uvezali noge i zamotali nekom prvom pomoći koju smo našli, krvarenje je naravno stalo i on se isto malo smirio. Nedugo zatim došla je i hitna pomoć. Naravno, ostavio sam ljudima da rade svoj posao jer oni su više stručni za to. Bio sam pribraniji u ovom slučaju verovatno zbog posla kojim se bavim. Znao sam kako da počnem, kako da priđem povređenom licu i šta da pregledavam na njemu. Većina ljudi možda i ne bi znala kako da priđe od straha.

