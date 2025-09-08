Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru, uhapsili su H. B. (38) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.

Sumnja se da je on kao vlasnik jedne preduzetničke radnje u Novom Pazaru, u toku 2024. i 2025. godine, prodavao robu putem interneta u ukupnom iznosu od 73.630.344 dinara, a koju nije evidentirao u poslovnim knjigama u nameri izbegavanja poreskih obaveza, i na taj način utajio porez u iznosu od 27.475.028 dinara, oštetivši budžet Republike Srbije za isti iznos.

Utaja poreza u Novom Pazaru Foto: MUP Srbije

Policijski službenici su prilikom pretresa prostorija koje je koristio osumnjičeni na više lokacija pronašli i oduzeli veću količinu robe čija će vrednost naknadno biti utvrđena.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

