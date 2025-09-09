Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu su, tokom trodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja na putnim pravcima opštine Aranđelovac, otkrili 759 prekršaja, a zbog prekoračenja brzine sankcionisano je 678 vozača.

Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja 21 vozača, 17 koji su vozili pod dejstvom alkohola i četiri zbog nasilničke vožnje.

U ovom periodu, saobraćajne patrole zaustavile su tridesetšestogodišnjeg vozača "opela" koji je vozio sa 2,62 promila alkohola u organizmu, četrdesetpetogodišnjeg vozača "pasata" sa 2,40 promila alkohola, četrdesetdvogodišnjeg vozača "renoa" sa 2,06 promila alkohola, kao i pedesetdevetogodišnjeg vozača „punta“ koji je nepropisnim preticanjem ugrožavao druge učesnike u saobraćaju.

Protiv ovih vozača nadležnom prekršajnom sudu podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.

Pripadnici saobraćajne policije u Kragujevcu, u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu nastaviće sa redovnim i pojačanim kontrolama kako bi putevi bili što sigurniji.

