Teška krađa dogodila se u toku vikenda na Paliluli unutar jedne privatne firme, a otkrivena je juče zahvaljujući radnici koja je došla da očisti prostorije.

Naime, ukraden je sef koji je bio ugrađen u zid jedne od prostorija u kome se nalazilo preko 30 miliona dinara i više od 50 hilada evra.

Prema prvim informacijama, radnici su firmu zaključali u petak posle završetka radnog vremena, a prostorije su tokom vikenda bile prazne. Tek kada je žena došla da očisti, primećeno je da sef više ne postoji i da je doslovno iščupan iz zida.

Prilikom saslušanja vlasnika ove privatne firme, on je izjavio da novac u sefu nije samo njegov već i od poslovnog partnera koji ga je, kako tvrdi, zamolio da mu pričuva značajnu sumu novca.

O svemu je odmah obaveštena policija i tužilaštvo, a uviđaj je obavljen na licu mesta. Istraga je u toku i utvrđuje se koliko ljudi je umešano u krivično delo teška krađa, kako su uspeli da uđu u prostorije i iznesu sef bez da iko od komšija ili prolaznika primeti sumnjive aktivnosti.

Takođe je u toku prikupljanje video snimaka sa okolnih sigurnosnih kamera koje bi mogle da pomognu u identifikaciji lopova.

