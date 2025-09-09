Slušaj vest

Brzom reakcijom policije uhapšen je i napadač kod koga je nađen i nož. Nezvanično, u pitanju je Đ.D. (47).

Kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu primljeni su N.T. (33), D.P.(46) i Z.P. (57).

Prema poslednim informacijama, oni su u stabilnom stanju.

- Policija je dobila poziv od nekolicine građana da se kod Palate "Albanija" tuče grupa muškaraca i da kod sebe imaju noževe. Patrola je brzo došla kao i Hitna pomoć.

Svi su bili u svesnom stanju, a proverom njihovog identiteta utvrđeno je da su svi odranije hapšeni i osuđivani. Istraga će utvrditi šta je bio motiv obračuna. O slučaju je obavešten i tužilac - kaže izvor.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE IZBO PRODAVCA S PIJACE NA MEDAKU: Muškarac izboden na okretnici 18 hitno operisan, evo u kakvom je sada stanju
screenshot-20230903-104112.jpg
HronikaUMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom, napala ih dvojica ispred kladionice u Kursulinoj
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaSAV KRVAV U GAĆAMA IZAŠAO NA ULICU DA DOZOVE POMOĆ: Detalji ubadanja nožem u stanu u centru Beograda, komšije ispričale sve
whatsapp-image-20201211-at-11.07.40-am-1.jpg
HronikaLEKARI URGENTNOG U POTPUNOJ NEVERICI: Mlađi muškarac došao s krvavim leđima i zadnjicom, ali i to se dešava, šokirao ih pričom kako se to dogodilo
WhatsApp Image 2024-11-02 at 12.45.19 PM (2).jpeg
HronikaČOVEK IZBODEN U STANU U CENTRU BEOGRADA: Napadač ušao, zatekao ga sa devojkom, ubo u stomak i grudi, pa se dao u beg! Krvav nož bacio u zgradi
IMG-20241121-WA0008.jpg