Brzom reakcijom policije uhapšen je i napadač kod koga je nađen i nož. Nezvanično, u pitanju je Đ.D. (47).

Kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu primljeni su N.T. (33), D.P.(46) i Z.P. (57).

Prema poslednim informacijama, oni su u stabilnom stanju.

- Policija je dobila poziv od nekolicine građana da se kod Palate "Albanija" tuče grupa muškaraca i da kod sebe imaju noževe. Patrola je brzo došla kao i Hitna pomoć.

Svi su bili u svesnom stanju, a proverom njihovog identiteta utvrđeno je da su svi odranije hapšeni i osuđivani. Istraga će utvrditi šta je bio motiv obračuna. O slučaju je obavešten i tužilac - kaže izvor.