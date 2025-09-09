Na auto-putu između Šimanovaca i Pećinaca jutros oko 4.30 sleteo je vozač kamiona.
KAMION SLETEO S PUTA, VOZAČ PRONAĐEN MRTAV: Teška nesreća na drumu između Šimanovaca i Pećinaca, telo iz kabine izvlačili vatrogasci
Prema prvim informacijama, čovek je na mestu ostao mrtav, a prema rečima očevidaca, njega su iz vozila morali vatrogasci da izvlače.
Nezvanično, vozač kamiona nije imao kontakt sa drugim vozilom i najverovatnije je sam izgubio kontrolu.
O udesu je obavešten dežurni tužilac koji je naredio da se telo pošsalje na obdukciju.
