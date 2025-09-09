Slušaj vest

Sumnja se da je u junu 1999. godine u Podujevu (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika „OVK“, vatrenim oružjem, lišio života civila srpske nacionalnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaTERORISTA OVK UHAPŠEN NA PRELAZU MERDARE: Osumnjičen za ratni zločin i otmice srpskih policajaca OGLASIO SE MINISTAR DAČIĆ
whatsapp-image-20240601-at-7.43.49-pm.jpg
HronikaDVOSTRUKO HAPŠENJE NA HORGOŠU ZA RATNI ZLOČIN: U Orahovcu 1999. s teroristima OVK oteli Srbina, ni danas mu nema traga
5464654654.jpg
Bosna i HercegovinaOBELEŽENE 33 GODINE OD SVIREPOG UBISTVA SRPSKOG DEČAKA! Naša crkva je Slobodana (12) proglasila svetim novomučenikom!
slobodan.jpg