Slušaj vest

Apelacioni sud u Kragujevcu uvažio je žalbe Višeg javnog tužilaštva u Užicu i ponovo odredio pritvor Goranu Avramoviću (66), Nikoli Smiljaniću (44) i Vesni Krički (39), kojima se sudi zbog optužbi da su odgovorni za smrt šestogodišnjeg dečaka na Zlatiboru.

Dečak iz Beograda, šest godina starosti, se podsetimo, utopio u bazenu u jednom hotelu na Zlatiboru 1. oktobra prošle godine, oko 20 časova. Ova tragedija se dogodila, kako smo tada pisali, kada je šestogodišnjak otišao da se kupa u dečjem bazenu u kojem je dubina vode bila 25 cm. U njegovoj pratnji bila je i baka, koja je bila na drugom kraju bazena. U to vreme je bilo zabranjeno da deca koriste bazen, posle 18 časova, nije bilo spasilaca na bazenu, a obdukcija je potvrdila da je smrt dečaka nastupila usled utapanja, jer na bazenu nije postojala zaštitna rešetka. Odmah su uhapšeni Goran Avramović, kao odgovorno lice preduzeća koje je vršilo održavanje bazena, a zatim i Nikola Smiljanić, koji je menadžer hotela, kao i Vesna Krički, direktorka hotela. Njima se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Nikola Smiljanić Foto: Privatna Arhiva

Na suđenju koje je održano 3. septembra, advokat Đorđe Kalanj, branilac okrivljenog Nikole Smiljanića, je usmeno predložio ukidanje pritvora, navodeći da se okrivljeni već nalaze deset meseci u pritvoru i da su davno prestali razlozi zbog kojih je pritvor određen i više puta produžavan, zbog uznemirenja javnosti.

- Iako sam zakon predviđa da taj osnov vremenom mora izgubiti na snazi, u ovom slučaju on se i dalje primenjuje kao obavezan i kao takav se pretvara u kaznu zatvora. Poznato je da su u brojinim drugim postupcima, čak i u težim slučajevima, upravo zbog proteka vremena okrivljeni bili puštani da se brane sa slobode već nakon nekoliko dana - kaže Đorđe Kalanj.

Dalje je izjavio "da se u ovom slučaju isto pravilo ne primenjuje jer se i dalje troje građana nezakonito drži u pritvoru".

- Nakon što je sud u Užicu, posle devet meseci pritvora utvrdio da više ne postoji razlog uznemirenja javnosti i doneo odluku da se okrivljeni brane sa slobode, usledila je žalba Višeg javnog tužilštva. U toj žalbi iznet je određeni broj činjenično netačnih i neutemeljenih navoda, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu, uprkos tome, bez bilo kakve provere, usvojio žalbu i naložio da se okrivljeni ponovo vrate u pritvor. Tako su, nakon samo mesec dana na slobodi, ponovo lišeni slobode, bez novih dokaza ili promenjenih okolnosti, što dodatno produbljuje sumnju u pravičnost i jednakost postupanja pravosudnih organa - dodao je Kalanj.

Goran Avramović Foto: Privatna Arhiva

Posebno je naglasio da se u ovom slučaju dovodi u pitanje i nadležnost Višeg suda u Užicu, smatrajući da bi bilo pravilno da je Osnovni sud u Užicu bio nadležan, imajući u vidu da je Osnovno javno tužilaštvo u Užicu preduzelo prve istražne radnje, a iz do sada izvedenih dokaza proizlazi da nije postojala obaveza da na ovako malom bazenu budu angažovani spasioci i redarske službe.

Sledeće suđenje zakzano je za 29. septembar, a do tada će najkasnije do 14. septembra Viši sud u Užicu, ponovo odlučivati o pismenim predlozima branilaca okrivljenih za ukidanje pritvora.