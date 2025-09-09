Slušaj vest

Meta napada u vatrenom obračunu u kom je juče u Skadru ubijeno dvoje ljudi, bio je Erogen Brajović, blizak škaljarskom klanu, kog Crna Gora tereti da je bio vođa kriminalne grupe koja je planirala više ubistava, prenose mediji. Kako navode, Brajović je ranjen u pucnjavi, a ubijeni su Armando Pali i Liridon Kraja, inače Brajovićev telohranitelj.

Prema rečima sagovornika iz istrage, ubica je ušao u kafić i ispalio više hitaca iz automatskog oružja. Brajović je, kako navode, pokušao da pobegne, ali su tri metka završila u njegovom telu. Prebačen je u bolnicu, u kojoj se oporavlja, dok su njegovi prijatellji preminuli na licu mesta.

Zaštićeni svedok: Brajović mi je naručio likvidaciju U postupku koji se protiv Erogena Brajovića, Igora Vukotića i ostalih vodi u Crnoj Gori, zaštićeni svedok kodnog imena Jadranko Jonski je prema pisanju medija ispričao da mu je Brajović platio da ubije Vjekoslava Lambulića. On je pred sudom navodno detaljno ispričao kako je pokušao da ubije Lambulića, koji važi za bezbednosno interesantnu osobu.

Jonski je navodno posvedočio da je znao da je Labmulić u jednom hotelu, i da mu je osoba koja mu je pomagala i pratila metu javila kada je izašao i u kom pravcu je krenuo. Zaštićeni svedok, prema sopstvenom priznanju, čekao ga je u žbunju, pritrčao i zapucao na njega. Namera mu je, kako je rekao, bila da mu puca u glavu jer je znao da nosi pancir, ali je žrtva preživela.

- Ovaj napad je naručio Erogen Brajović jer je bio siguran da su mu braća Lambulić ubila brata Aleksandra 2015. u Podgorici. Dao mi je 50 kilograma skanka i novog land rovera za ovaj posao - priznao je navodno.

Inače, za Brajovićem koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, poternicu je raspisala Crna Gora zbog sumnje da je sa odbeglim Igorom Vukotićem, rođenim bratom ubijenog vođe škaljarskog klana Jovanom Vukotićem planirao likvidacije. Interesantno je da je egzekutor Brajovića pokušao da ubije na godišnjicu likvidacije Vukotića 2022. u Istanbulu.

Osumnjičeni za zločin, prema pisanju medija, Ragip Gila, uhapšen je ubrzo posle likvidacije Brajovićevivih prijatelja i to pošto je izazavao saobraćajnu nesreću tokom pokušaja bekstva s mesta zločina.

- Brajović je sedeo sa Palijem u kafiću, kada je Gila ušao, prišao njihovom stolu i ispalio više hitaca ka njima. Ubica je nosio je pancir i kacigu na glavi, a do lokala se dovezao motorom, koji je ostavio upaljen. Navodno su, kada su videli da im prilazi, žrtve pokušale da pobegnu, ali je on pucao jureći za njima. Osim Brajovića, ranjena je i radnica kafića. Nakon napada, pokušao je da pobegne, tako što je prišao jednom BMW-u, praktično ga oteo i dao gas - navode oni. Međutim, policija ga je uhapsila pošto se zakucao u dva automobila kada je pokušao da pređe reku Kir.

- Moja meta bio je jedino Erogen Vaso, sa kojim sam imao ličnih problema - prenose mediji priznaje Gilja, koje je navodno posle hapšenja dao policiji. Kako navode, ubica je izjavio i da je mislio da je Brajović mrtav "jer mu je pucao u glavu", pre nego što je pobegao. Inače, kako navode, Erogen Brajović predstavljao kao Erogen Vaso.

Inače, Brajović je u Crnoj Gori optužen da je sa Igorom Vukotićem i Rankom Radulovićem organizovao kriminalnu grupu koja je planirala likvidacije policijskih službenika Zorana Lazovića, Duška Golubovića i Duška Koprivice, njegovog sina Strahinje Koprivice i navodnih članova „kavačkog klana" Darka Janjića, Radovana Mujovića, braće Nikole i Vladimira Banićevića.