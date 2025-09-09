Slušaj vest

Bajker Dalibor Rančić (40) nastradao je pre tri meseca u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Zaječara, kada je izgubio kontrolu nad motorom. Na društvenim mrežama sada je osvanuo bolni oproštaj njegovog oca koji ne može da sakrije tugu za sinom.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 3. juna oko 20 časova u Miročkoj ulici u Zaječaru. Od siline udarca pao je preko branika koji se nalazi između kolovoza i zelene površine. Prema rečima očevidaca, nakon pada bajker se nije pomerao. Ostao je da leži u travi, dok je upaljeni motor bio na asfaltu.

Čekaj me moj Daki...

- Sa tugom legnem, sa bolom ustajem. Da te nema više ja ne verujem - napisao je sinoć neutešni otac Dalibora na društvenoj mreži Fejsbuk. Inače, Dalibor Rančić je poginuo samo 12 dana pre svog 40. rođendana.

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komnetari u kojima mu korisnici društevene mreže izjavljuju saučešće i navode mu da mora da bude jak.

"Počivaj u miru sine moj - Čekaj me, ja bez tebe neću moći, čekaj me Daki. Ja ću sigurno doći. Voli te tvoj tata" - piše na spomeniku gde je ugravirana slika Dalibora kako vozi motor na kom je nastardao.

Podsetimo, nakon udesa Dalibor je ostao nepomično da leži na travi, a lekari Hitne pomoći i policija brzo su došli na mesto nesreće. Lekari su pokušali reanimaciju, a onda je sanitetom Hitne pomoći transportovan na Urgentno odeljenje Zdravstvenog centra Zaječar, gde je po dolasku konstatovana smrt.