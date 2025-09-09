Muškarcu (44) u kontroli saobraćaja izmereno 1,67 promila alkohola u krvi
VOZAČ U BORU ŠOKIRAO SAOBRAĆAJCE: Vozio "alfu" u stanju veoma teškog pijanstva, odmah je kažnjen!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja četrdesetčetvorogodišnjeg vozača automobila "alfa romeo".
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Bor, muškarac je sankcionisan jer je vozilom upravljao sa 1,67 promila alkohola u organizmu.
- Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava - navodi se u policijskom saopštenju.
Inače, na skali pijanstva više od 1,60 promila alkohola u organizmu smatra se veoma teškim pijanstvom.
