Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja četrdesetčetvorogodišnjeg vozača automobila "alfa romeo".

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Bor, muškarac je sankcionisan jer je vozilom upravljao sa 1,67 promila alkohola u organizmu.

- Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava - navodi se u policijskom saopštenju.

Inače, na skali pijanstva više od 1,60 promila alkohola u organizmu smatra se veoma teškim pijanstvom.

