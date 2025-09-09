Slušaj vest

Kod Budve je u nedelju ranjena Tamara S. (24) koja je bila na motoru sa pripadnikom škaljarskog klana, kada je egzekutor, koji je takođe bio na dvotočkašu zapucao.

Prava meta napadača, pripadnik škaljarskog klana Stefan Belada ostao je nepovređen, a ovaj slučaj je za Kurir televiziju komentarisao Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima SDB.

1/8 Vidi galeriju Ovde su likvidirani "škaljarci" Foto: Privatna Arhiva

Ubistva na motoru

- Takav model ubistva ili pokušaja likvidacije datira iz Italije, a to je prvobitno krenulo od Vespi, dok još nije bilo brzih motora kao što ih imamo danas. U našoj zemlji su takođe zabeleženi slučajevi ubistva ili pokušaja ubistva na ovakav način. Motor se koristi zbog lakše komunikacije u saobraćaju, ali i motor može da se uništi na lakši i bezbedniji način - započeo je Spasić, pa se osvrnuo na ranjenu devojku od 24 godine:

"MAFIJAŠI NEMAJU KODEKS, PUCALI SU NA DEVOJKU (24)" Analiza pucnjave sa motora usred Budve: Belada znao da je meta?! Izvor: Kurir televizija

- Ona se nalazila na suvozačevom mestu motora, a to buni naše analitičare hronike. Kada se govori o kodeksu da mafijaši ne pucaju u rodbinu, decu ili roditelje, to je više napravljena fama, kao neka romantična priča da mafijaši imaju kodeks. Mafijaši nemaju nikakav kodeks, oni ubijaju sve koje percipiraju kao metu. Oni će likvidirati sve koji im se nađu na putu. Međutim, najčešće mafija naručuje samo jedno ubistvo i tu je strogo podeljena narudžbina. Bilo je i slučajeva kada se uništava cela porodica. Kada govorimo o upucanoj devojci, to su bile okolnosti, niko nije hteo da je rani, ali su počeli ranije da pucaju, a nisu bili toliko vešti. Njihova meta je znala da je na meti, svako ko je likvidiran ili ranjen u mafijaškom pokušaju je znao šta će mu se dogoditi. Tu nema selekcije, tačno znaju, ali teško mogu da pobegnu od sudbine.

Opomene u mafijaškom svetu

- Imate dve metode, mafija se ponaša isto kao i policija, ako ćete nekog da likvidirate, onda ćutite kako ne bi meta imala oprez. Mafija ili ćuti i planira ili vrši tzv. kontrapropagandu unutar mafijaških redova. Postoji opomena, ona se sastoji da ispalite hitac u pravcu njegove kuće, da mu zapalite automobil, pa i stavljanje nekih poruka. Dakle, koristi se i opomena i ćutanje, mafija igra po svojim pravilima, ali češće obavlja poslove u tišini, pa mi tako vuče nacrt na policijske tajne službe - obrazložio je Spasić.

Gost u studiju Kurir televizije, u emisiji "Puls Srbije" koji je pričao o ratovima klanova bio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo nije prvi put da pucaju u okruženju žena i dece. Podsetimo da je u krvavom sukobu ova dva klana, koji traje 10 godina, a do sada je 80 žrtava i sve se zaoštrava. Tu ne postoji kodeks, već kako se sve zaoštrava, tako je i manji prag tolerantnosti. S obzirom na to da je izgubljeno 80 života koji se povezuju sa ovim klanovima i da je došlo do promene režima u Crnoj Gori, a samim tim i seče ovakvih organizacija, mislili smo da smo blizu kraja, ali očigledno ovim grupama nema kraja - rekao je Nedić.

Kriminal u Srbiji

- Nakon pada Belivukove i Miljkovićeve grupe, stišale su se strasti po Srbiji, istakao se i Vračarski klan, ali ne znam ko bi u Srbiji mogao da preuzme tu palicu. Zvicer je dao ogromne pare za neka ubistva, kao i za pomoći oko logistike i svih informacija koje su im potrebne za razne radnje. Skupo se sve to plaća. Ne znamo gde je Zvicer sada, da li je u regionu ili Južnoj Americi. Prevlast droge je otišla predaleko, ubijaju se članovi bandi, kao i njihovi bliski članovi - istakao je Nedić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

OBRAČUNI KLANOVE PRERASLI U RAT: