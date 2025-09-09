Saobraćajka
ŽENA POVREĐENA U KIKINDI: Udario je auto dok je vozila električni bicikl, povređena joj glava!
U Kikindi je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna žena zadobila povrede glave nakon sudara elektičnog bicikla i automobila marke "reno klio".
Nesreća se dogodila oko 12.30 časova u Svetogorskoj ulici u Kikindi.
- Do nezgode je došlo kada je putnički automobil marke ''reno klio'' kikindskih registarskih oznaka krenuo da se parkira, skrenuo desno i tom prilikom udario ženu koja je bila na električnom biciklu, takođe sa desne strane - navodi Dnevnik svoja nezvanična saznanja.
Od udarca u automobil i desni retrovizor, ženska osoba je zadobila povrede glave i teške povrede levog oka. Na mesto incidenta je odmah stigla ekipa Hitne pomoći i odvezla je u bolnicu, dok je na terenu ostala policija koja obavlja uviđaj.
(Dnevnik)
