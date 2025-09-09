Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, a po nalogu Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i uhapsili osumnjičene D. L. (18), D. P. (19) i B. S. (19), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (25), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio isto krivično delo.

Kompjuter koji je policija zaplenila od uhapšenih Foto: MUP Srbije

- Oni su, kako se sumnja, od novembra 2023. do februara 2024. godine, neovlašćeno došli do podataka platnih kartica 122 osobe sa teritorije Srbije, a potom su sa njihovih računa prebacili ukupno 3.757.620 dinara na naloge za onlajn klađenje u različitim kladionicama u Srbiji - piše u saopštenju MUP.

Sumnja se da su, potom, deo novca koristili za klađenje, dok su deo podizali u gotovini.

- Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, policijski službenici su pronašli kućišta računara i mobilne telefone čijim su veštačenjem pronađeni spiskovi brojeva platnih kartica oštećenih građana koje su oni, kako se sumnja, razmenjivali putem aplikacije DISCORD - dodaje se u policijskom saopštenju.

Osumnjičeni D. L., D. P. i B. S. su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnim tužilaštvima.

