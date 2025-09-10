Slušaj vest

Srđan Jezdimir (46), koji je uhapšen 20. novembra prošle godine zbog sumnje da je jedan od najvećih narko-bosova u Ekvadoru kog tamošnji mediji porede s čuvenim Pablom Eskobarom, i zovu ga Eskobar iz Srbije, nalazi se i na optužnici protiv takozvanog balkanskog kartela, kom se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu! Kako Kurir saznaje, istraga je protiv ove kriminalne grupe u Srbiji pokrenuta u vreme kada je Jezdimir uhapšen u Ekvadoru i za njim je raspisana poternica i sudi mu se u odsustvu.

- Tačno je da je moj klijent Srđan Jezdimir obuhvaćen optužnicom. Postupak protiv njega vodi se u odsustvu - kratko je za Kurir potvrdio branilac Srđana Jezdimira pred sudom u Beogradu, advokat Ljubiša Valjarević, ne želeći da iznosi detalje sa suđenja koje je u toku.

Srđan Jezdimir Foto: historias

Međutim, kako Kurir nezvanično saznaje, srpski narko-bos koji je u pritvoru u Ekvadoru gde mu se osim za trgovinu drogom sudi i za pranje novca, prema naredbi o sprovođenju istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal označen je kao organizator balkanskog kartela, čija je uloga bila da direktno nabavlja kokain od prodavaca u Ekvadoru. Kako se navodi, osim ugovaranja količine i cene, Jezdimir je imao ulogu i da organizuje utovar droge u kontejnere u kojima su transportovane banane u Evropu, ali i da finansira njenu kupovinu.

Inače, kako je Kurir pisao, prošle nedelje je u Ekvadoru uhapšena kriminalna grupa koja se sumnjiči da je i posle hapšenja Jezdimira nastavila da radi za njega i izvršavala zadatke koje im je davao iz pritvora. Na teret im se stavlja šverc više od 9,3 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Tvrdio da je uspešan sportista u Srbiji Srpski Eskobar, kako mediji u Latinskoj Americi zovu Srđana Jezdimira, bio je uhapšen u Peruu 2011. sa punim koferom droge, ali je za to bio oslobođen. Nekoliko godina kasnije, 2014. ponovo je "pao" sa 153 kilograma kokaina i tada se pred sudom branio da je u Južnu Ameriku došao zbog "porodičnog biznisa" a kao dokaz je predao dokumentaciju da mu je majka 2013. bila u Ekvadoru da kupi farmu, ali da je odustala jer je videla "previše naoružanih ljudi". Tvrdio je da u Srbiji nikada nije osuđivan i da je u našoj zemlji bio uspešan sportista. Tada je osuđen na 17 godina i četiri meseca zatvora, ali mu je sudija Kristijan Rohu Favian kaznu smanjio na 10 godina, zbog čega je izbio veliki skandal, tokom kog je uhapšen sudija i osuđen na tri godine zatvora zbog korupcije. Jezdimir je, međutim, na slobodu pušten posle samo četiri godine uz obrazloženje da je "prevastpitan" i da je u zatvoru "pravio origami, čitao knjige i pisao sastave o štetnosti droge".

U Srbiji, kako je Kurir pisao, njegova kriminalna grupa uhapšena je u novembru prošle godine. Naredbom o sprovođenju istrage sumnjičili su se da su od oktobra 2019. do marta 2021. švercovali kokaina na teritoriji Ekvadora, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

- Kokain su nabavljali u Ekvadoru, zatim ga pakovali u podne konstrukcije brodskih kontejnera i prikrivenog u legalnom tovaru transportovali prekookeanskim brodovima i organizovali preuzimanje na teritoriji Evropske unije i Srbije. Preko saradnika koji je imao registrovanu firmu u Slovačkoj, kontaktirali su prodavce voća i povrća u Ekvadrou, kako bi stvorili što bezbednije uslove za transport droge - navodi se u dokumentu o pokretanju istraga protiv njih. Inače, optužnicom protiv Jezdimira, obuhvaćen je i Pink panter Mladen Lazarević, zvani Mladenče, kum Milana Ljepoje za čije se ubistvo tereti kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Kokain skrivali u tovaru banana Foto: Profimedia

- Koliko je i ovaj ogranak balkanskog kartela radio ozbiljno, svedoče dokazi po kojima su osim vlasnika firme koji je kupovao legalne tovare, imali i svoje carinike kao i ljude koji su bili zaduženi za pakovanje droge u Ekvadoru, ali i njen istovar u Evropi - kaže sagovornik Kurira upućen u istragu, navodeći i da je jedan od ključnih dokaza istražitelja protiv njih komunikacija preko Skaj aplikacije.

Tovar kokaina koji je, kako se sumnja, Jezdimir u decembru 2020. poslao iz Ekvadora u Evropu, zaplenjen je u martu 2021. u hrvatskoj luci Ploče. Sumnja se da je 504 pakovanja kokaina bilo spakovano u kontejneru u kom je bio tovar banana.

- Ugovorili su kupovinu tri kontejnera banana koje su bile transportovane iz Ekvadora u Evropu. Droga skrivena u voću prebačena je u grčku luku Pirej, a zatim pretovarena na brod koji je 12. marta 2021. započeo plovidbu ka luci Ploče u Hrvatskoj, gde su imali svog carinika koji je za novac, kako se sumnja, trebalo da propusti kontejner bez provere. Međutim, carinik je zbog saradnje s drugom kriminalnom grupom uhapšen 8. februara, više od mesec dana pre nego što je brod stigao u Ploče - objašnjava sagovornik Kurira.

Kako navodi, brod je uplovio u luku 19. marta 2021. i tada je tokom pretresa pronađeno 504 pakovanja kokaina koji je imao oznake "MM", "BURRO", "CHICAGO BULLS", "tRO", "PUMA", "BEBEI", "APPLE", "LOUIS VUITTON", "DIOR", "MERCEDES" "PADRI", "ZEMA", "N1",

Inače, ime Srđana Jezdimira, i ranije se pominjalo pred Specijalnim sudom u Beogradu i to u postupku protiv policijskog inspektora Božidara Stolića. Stolić je inače, nepravosnažno, osuđen na godinu i po dana zatvora. Bio je optužen da je za novac odavao informacije iz istrage Belivukovim saradnicima posle njegovog hapšenja, ali i da je neovlašćeno Jezdimiru u infomracionom sistemu MUP-a proveravao da li je za ovim narko-bosom raspisana potenica, jer je navodno strahovao da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u Beogradu.