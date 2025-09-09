Slušaj vest

Uroš Alimpić (27) iz okoline Loznice doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u petak 5. septembra u mestu Straža i trenutno prolazi kroz najtežu borbu, borbu za život, kada mu je potrebna pomoć svih nas!

Hitno potrebna krv!

Njegovo stanje je i dalje teško, a porodica i prijatelji apeluju na sve ljude dobre volje da pomognu i daju krv kako bi ovaj mladić imao šansu da preživi.

Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi ili Urgentnom centru u Beogradu, uz napomenu da je za Uroša Alimpića, koji se nalazi u šoku B, s tim da će i njegovi sugrađani to moći da učine svakog četvrtka u Vukovom domu kulture u rodnoj Loznici.

Udario u betonski zid

Inače, do nesreće je došlo u petak, 5. septembra, kada je Uroš, zajedno sa bratom, jedan iza drugog, krenuo u vožnju motorima.

Njegov brat, još uvek u šoku, vidno potresen, za Kurir je ispričao kako je izgledao trenutak koji mu se urezao u sećanje.

- Vozio sam motor ispred, nisam išao brzo, oko 40 na sat, a on je bio odmah iza mene. Odjednom sam u retrovizoru video kako leti u vazduh i on i motor! To je bio prizor koji neću zaboraviti nikada. Samo nekoliko trenutaka ranije mahali smo rođacima koji su stajali u dvorištu. Oni su mi posle rekli da su čuli prasak i da su videli kako moj brat bukvalno leti. Udario je u betonski stub, ali niko ne zna kako je do toga došlo. Sve se desilo u deliću sekunde - priča Urošev brat.

Uroš i njegov brat Foto: Društvene Mreže

Prema njegovim rečima, ono što je usledilo bio je pravi pakao.

- Bilo je dosta ljudi u tom trenutku tu, svi smo pokušavali da mu pomognemo, u jednom momentu ležao je potpuno nepomično, nisam znao da li je živ - dodaje on.

Uroš je odmah prebačen u bolnicu gde su lekari započeli borbu za njegov život. U međuvremenu je imao čak četiri operacije. A kako saznajemo, njegovo stanje je i dalje teško, priključen je na aparate i diše uz pomoć respiratora.

- Trenutno je stabilno, ali zbog pucanja aorte i krvnih sudova, izgubio je mnogo krvi i to je sada prioritet. On se sada bori, a mi se molimo. Samo da mi se oporavi, ništa drugo ne tražim. Samo da mi brat preživi i izađe iz ovoga - naglašava Urošev brat.

Kako dodaje, najveća uteha u ovom teškom trenutku mu je podrška ljudi.

- Već se veliki broj ljudi odazvao da pomogne, iako to nisam očekivao u tolikom broju - poručuje on.

Porodica Alimpić trenutno prolazi kroz pravu agoniju. Uroš je mlad i zdrav, te se svi nadaju da će se izvući što pre. Kako kažu njegovi najbliži, voleo je dvotočkaše, ali nije voleo brzinu, niti je ikada vozio brzo, međutim, niko nije ni slutio da će doći do ovakve nesreće.

Kako se može videti, apel za davanje krvi širi se društvenim mrežama neverovatnom brzinom. Mladi i stari, poznanici, rođaci, prijatelji i potpuni stranci dele poruke i pozivaju da se pomogne.