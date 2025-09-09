Slušaj vest

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je rešenje da su ispunjeni uslovi za izručenje Crnoj Gori optuženih pripadnika tzv. kavačkog klana i navodnih saradnika Radoja Zvicera, Marka Kilibarde i Aleksandra Paunovića.

Sud je, odlučivajući o zamolnici za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore, doneo rešenje da su ispunjene pretpostavke, rekla je za Tanjug portparol tog suda.

Na ovo rešenje nije dozvoljena žalba.

Kilibarda i Paunović su ranije pred sudom rekli da su saglasni da budu izručeni u Crnu Goru, čiji su i državljani. Realizacija izručenja je u daljoj nadležnosti Ministarstva pravde.

Oni su u Crnoj Gori optuženi za otmicu Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kao i za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića, dok je Kilibarda osumnjičen i za ubistvo Vase Delibašića u Baru 2018. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je 2. jula saopštilo da su u Beogradu uhapšena dvojica državljana Crne Gore pod sumnjom da su pripadnici organizovane kriminalne grupe "Kavači" i saradnici Radoja Zvicera, za kojima je crnogorski MUP raspisao Interpolovu poternicu zbog krivičnog dela teško ubistvo.

Prilikom pretresa stanova na više lokacija u Beogradu koje su uhapšeni koristili, pronađeni su revolver i dve falsifikovane lične isprave Crne Gore, zbog čega se njima na teret u Srbiji stavljaju krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.