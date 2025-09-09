Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša Nilovića (34), zvanog Runjo, zbog postojanja osnova sumnje da je 22. aprila ove godine u putničkom vozilu neovlašćeno nosio veću količinu oružja sa pripadajućim municijom.

Podsetimo, Nilović je navodno blizak škaljarskom klanu i njegovu likvidaciju navodno su pokušali da izvrše pripadnici takozvanog "vračarskog klana", na čelu sa Nikolom Vušovićem zvanim Džoni sa Vračara.

Vračarci pokušali da ga ubiju Foto: Facebook, Screenshot

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tužilaštvo je predložilo sudu da Milošu N. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Miloš N. 22. aprila neovlašćeno držao i nosio jedan poluautomatski pištolj marke "češka zbrojevka" uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 15 komada municije, zatim jedan poluautomatski pištolj marke "walther", uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 8 komada municije i jedan revolver marke "taurus" u čijem se dobošu nalazilo 5 komada municije, a za koje nije imao ispravu nadležnog organa.