POD LUPOM 20 ZAPOSLENIH U FIRMI IZ KOJE JE UKRADEN SEF SA 250.000 EVRA! Novi detalji filmske pljačke u Beogradu! Evo šta je uradio lopov posle svega!
Beogradska policija istražuje tešku krađu koja se dogodila u periodu od 5. do 7. septembra na opštini Palilula, u prostorijama jedne privatne firme. Za sada nepoznati počinilac uspeo je da uđe u poslovnu zgradu i iz kancelarije odnese sef sa oko 250.000 evra.
Prema informacijama iz istrage do kojih je došao portal Republika, lopov je u zgradu ušao pomoću originalnog ili vešto izrađenog ključa, otključavši glavna ulazna vrata i dodatna vrata u prizemlju. Nakon toga se popeo na četvrti sprat, gde je obio aluminijumska vrata firme, a zatim ušao u kancelariju direktora.
Tamo je, iz zida u kojem je bio ugrađen, izvadio i odneo sef, u kome se nalazilo oko 50.000 evra, dok je ostatak sume, negde preko 30 miliona bio u dinarima. Nakon krađe, počinilac je zaključao vrata i mirno napustio zgradu.
U objektu se, pored kancelarija oštećene firme, nalaze još dva preduzeća.
- Veliki broj zaposlenih, njih oko 20, poseduje ključeve za zajedničke prostorije i ulaz, što će dodatno otežati posao inspektorima. Zgrada ima video-nadzor, čiji će snimci biti pregledani tokom narednih dana. Na licu mesta policija je pronašla tragove rukavica, kao i tragove obijanja sefa podesnim predmetom, koji će biti upućeni na veštačenje - navodi izvor Republike.