Slušaj vest

Beogradska policija istražuje tešku krađu koja se dogodila u periodu od 5. do 7. septembra na opštini Palilula, u prostorijama jedne privatne firme. Za sada nepoznati počinilac uspeo je da uđe u poslovnu zgradu i iz kancelarije odnese sef sa oko 250.000 evra.

Prema informacijama iz istrage do kojih je došao portal Republika, lopov je u zgradu ušao pomoću originalnog ili vešto izrađenog ključa, otključavši glavna ulazna vrata i dodatna vrata u prizemlju. Nakon toga se popeo na četvrti sprat, gde je obio aluminijumska vrata firme, a zatim ušao u kancelariju direktora.

Tamo je, iz zida u kojem je bio ugrađen, izvadio i odneo sef, u kome se nalazilo oko 50.000 evra, dok je ostatak sume, negde preko 30 miliona bio u dinarima. Nakon krađe, počinilac je zaključao vrata i mirno napustio zgradu.

U objektu se, pored kancelarija oštećene firme, nalaze još dva preduzeća. 

- Veliki broj zaposlenih, njih oko 20, poseduje ključeve za zajedničke prostorije i ulaz, što će dodatno otežati posao inspektorima. Zgrada ima video-nadzor, čiji će snimci biti pregledani tokom narednih dana. Na licu mesta policija je pronašla tragove rukavica, kao i tragove obijanja sefa podesnim predmetom, koji će biti upućeni na veštačenje - navodi izvor Republike. 

(Republika.rs)

Ne propustiteHronikaUREDNO ZAKLJUČALI FIRMU U PETAK, U PONEDELJAK IH DOČEKAO HAOS! Pljačka kao iz filma usred Beograda: CEO sef NESTAO iz zida, a i milioni evra s njim!
IMG_20250705_215430.jpg
HronikaUKRALI SEF SA MILION DINARA, I TO IM NIJE BILO DOVOLJNO: Uhapšena dvojica mladića iz Kovina
policija-foto-s.u..jpg
HronikaOVAKO JE NESTALO SKORO 90.000 EVRA IZ BEOGRADSKE POLICIJE: Sef bio uredno zaključan, a ključ kod osobe na koju niko nije sumnjao
shutterstock-1344259001.jpg
HronikaUKRAO METALNI SEF PUN NOVCA: Rasvetljena teška krađa u Smederevu! Lopovu pronašli pištolj, ali i 78 metaka
profimedia0315024483.jpg