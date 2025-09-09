Slušaj vest

Beogradska policija istražuje tešku krađu koja se dogodila u periodu od 5. do 7. septembra na opštini Palilula, u prostorijama jedne privatne firme. Za sada nepoznati počinilac uspeo je da uđe u poslovnu zgradu i iz kancelarije odnese sef sa oko 250.000 evra.

Prema informacijama iz istrage do kojih je došao portal Republika, lopov je u zgradu ušao pomoću originalnog ili vešto izrađenog ključa, otključavši glavna ulazna vrata i dodatna vrata u prizemlju. Nakon toga se popeo na četvrti sprat, gde je obio aluminijumska vrata firme, a zatim ušao u kancelariju direktora.

Tamo je, iz zida u kojem je bio ugrađen, izvadio i odneo sef, u kome se nalazilo oko 50.000 evra, dok je ostatak sume, negde preko 30 miliona bio u dinarima. Nakon krađe, počinilac je zaključao vrata i mirno napustio zgradu.

U objektu se, pored kancelarija oštećene firme, nalaze još dva preduzeća.