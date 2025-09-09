Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv meštana R. O. (20), N. R. (23), I. R. (21), A. A. (22), M. M. (20), M. P. (20), R. P. (22), V. U. (25), N. N. (22) i četvorice maloletnika, uzrasta 14 i 16 godina, kao i dvojice sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili prekršaj vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča iz Zakona o javnom redu i miru.

- Kako se sumnja, oni su se, juče, na trgu u Bačkoj Palanci, podeljeni u dve grupe, međusobno izazivali na tuču, gađali upaljenim bakljama, a bačen je i jedan Molotovljev koktel. Policija je na ulici pronašla drvene palice, nož i bokser, koje su osumnjičeni koristili - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Punoletnim osumnjičenima je određeno zadržavanje i oni su, uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, privedeni nadležnom sudiji Prekršajnog suda, dok su maloletnici, u pratnji roditelja, pristupili, takođe, kod ovog sudije.