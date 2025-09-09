Slušaj vest

Na auto-putu "Miloš Veliki", na deonici Ub–Lajkovac, oko 5 kilometara pre petlje Lajkovac u pravcu ka Čačku, došlo je do saobraćajne nezgode. Zbog toga se saobraćaj na ovom delu puta odvija isključivo zaustavnom trakom.

- Ekipe nadležnih službi nalaze se na terenu, a javnost će biti obaveštena čim saobraćaj bude normalizovan - potvrdjeno je za RINU u JP "Putevi Srbije.

Vozačima se savetuje da budu oprezni, smanje brzinu i poštuju uputstva saobraćajne policije.

