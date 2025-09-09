Užas
TELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ DUNAVA U ZEMUNU: Čovek primećen kako pluta rekom, još se ne zna o kome se radi!
Telo, za sada neidentifikovanog muškarca, izvučeno je danas iz reke Dunav u Zemunu.
Policiji je prijavljeno oko 13.20 časova da je u Ulici trg Oslobođenja u Zemunu uočen leš u reci. Na adresu je poslata patrola, ali i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt muškarca.
Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. Takođe, u toku je i identifikacija pokojnika.
Istraga je u toku.
