Telo, za sada neidentifikovanog muškarca, izvučeno je danas iz reke Dunav u Zemunu. 

Policiji je prijavljeno oko 13.20 časova da je u Ulici trg Oslobođenja u Zemunu uočen leš u reci. Na adresu je poslata patrola, ali i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt muškarca

Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. Takođe, u toku je i identifikacija pokojnika.

Istraga je u toku. 

