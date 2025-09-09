Slušaj vest

Na putu Melenci–Zrenjanin danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila koja su gotovo potpuno smrskana, a postoji sumnja da ima i smrtno stradalih.

Na terenu su ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasaca. Saobraćaj je u prekidu i stvaraju se gužve.

Inače, to je deonica koja je i ranije poznata kao crna tačka.

