Užas
STRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD ZRENJANINA, STRAHUJE SE DA IMA MRTVIH: Oba automobila potpuno uništena, saobraćaj u prekidu (FOTO)
Na putu Melenci–Zrenjanin danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda.
Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila koja su gotovo potpuno smrskana, a postoji sumnja da ima i smrtno stradalih.
Na terenu su ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasaca. Saobraćaj je u prekidu i stvaraju se gužve.
Inače, to je deonica koja je i ranije poznata kao crna tačka.
