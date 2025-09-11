OVO JE BILA PRVA LIKVIDACIJA SNAJPEROM U SRBIJI! Gojak ubijen kao osveta za Isa Lera Džambu? Ubica čekao Arkanovog čoveka 2 sata da izađe iz diskoteke
Vukašin Vule Gojak (42) ubijen je u septembru 1997. godine, a ostalo je zabeleženo da je to bila prva likvidacija u Srbiji izvršena snajperskom puškom.
Gojak je bio major Srpske dobrovoljačke garde, ali i biznismen i spadao je u viđenije beogradske "face".
Ubijen je na Košutnjaku, ispred diskoteke "Ritz", čiji je bio vlasnik.
Snajper iz koga je i dalje nepoznati egzekutor ispalio jedan hitac u Gojaka dok je sedeo u svom džipu marke "micubiši pajero" parkiranom ispred diskoteke "Ritz", pronađen je iste večeri u obližnjem šumarku. Ubica je, kako se pretpostavljalo, čekao Gojaka u zasedi puna dva sata koliko je ovaj bio u svom lokalu, a onda je hladnokrvno pucao sa udaljenosti od tridesetak metara. Hitac je probio staklo na džipu i pogodio Gojaka u predelu vrata.
Mediji su to ubistvo povezivali sa misterioznim nestankom Isa Lera Džambe kojem se svaki trag izgubio nakon što je u septembru 1992. godine viđen ispred kockarnice u "Beograđanci" u kojoj je Gojak bio šef obezbeđenja i koji se te večeri sukobio sa Isom Lerom, nezvaničnim "kraljem Dorćola".
Momci iz agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje "Delije", čiji je vlasnik bio Željko Ražnatovic Arkan, te noći nisu hteli da puste pijanog i naoružanog Džambu da uđe u lokal. I Gojak i Arkan su se tih dana kleli da oni nemaju nikakve veze sa Džambinim nestankom.
Gojak, koji je po sopstvenom priznanju prvi udario pripitog Lera, objašnjavao je:
- Udario sam ga nekoliko puta pesnicom da bih ga onesposbio, pa on je pre toga uperio nekakav pištolj u čelo mog kolege. Pošto smo ga smirili, ubacili smo ga u lift i izbacili na ulicu - pričao je Gojak tvrdeći da ne zna šta se desilo s Džambom nakon incidenta.
Arkan je, kako tvrde upućeni, kasnije pomogao Gojaku da se otisne u vode biznisa i postane prvo suvlasnik, a potom i vlasnik "Ritza", mesta na kojem su se sastajali pripadnici novokomponovane elite.
Ime ubijenog nije se, međutim, mnogo pominjalo u krugovima visokog kriminala. Mada, kako prenose mediji koji su se u to vreme bavili momcima sa beogradskog asfalta, Gojak je ulazio u nove "kombinacije" oko suvlasništva u nekoliko beogradskih kockarnica što su neki takođe navodili kao mogući motiv za njegovo smaknuće.
Treći su, opet, pominjali i podatak da je Vukašin Gojak nekoliko dana pred ubistvo bio prisutan prilikom žestoke pucnjave u jednom kafiću na Zvezdari. Iako tada niko nije povređen naslućivalo se da bi rasplet mogao biti surov, iako se nije znalo kakva je Gojakova uloga u tom revolveraškom obračunu.