Budvanin Ivan C. (40) osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju, kada je 7. septembra na putu Cetinje–Budva ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio Tamaru S. , potvrđeno je zvanično „Vestima“ iz Uprave policije.

„U prvim merama preduzetim radi rasvetljavanja teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbednosti ‘Jug’, Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca. Krivično delo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja stavlja se na teret licu I.C. (40) iz Budve i on je u zakonskom roku sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja“, saopštila je Uprava policije.