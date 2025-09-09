Slušaj vest

Budvanin Ivan C. (40) osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju, kada je 7. septembra na putu Cetinje–Budva ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio Tamaru S., potvrđeno je zvanično „Vestima“ iz Uprave policije.

Njegova meta, prema nepotvrđenim informacijama, bio je Stefan B. sa Cetinja, navodni pripadnik škaljarskog klana.

„U prvim merama preduzetim radi rasvetljavanja teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbednosti ‘Jug’, Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca. Krivično delo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja stavlja se na teret licu I.C. (40) iz Budve i on je u zakonskom roku sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja“, saopštila je Uprava policije.

Dodaju da njihovi službenici nastavljaju sveobuhvatne policijsko-tužilačke izviđajne i operativne mere i radnje na identifikaciji drugih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela.

„Sa daljim rezultatima istrage javnost će biti blagovremeno informisana“, navodi se u saopštenju policije.

