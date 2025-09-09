Slušaj vest

Odmah nakon rođenja, Milica je ostavljena pored kontejnera blizu škole i u sred zime. Slučajni prolaznik je video promrzlu bebu koju su okružili psi i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provela je u bolnici.

Za to vreme njenu biološku majku tražila je policija zbog pokušaja čedomorstva. Milica je za emisiju "Crna hronika" otkrila kako je pobedila sve prepreke koje je život stavio pred nju.

Milica Foto: Kurir Televizija

Milica je ostavljena pored kontejnera ispred škole

- Moja životna priča počinje jednog dana kada sam se rodila. Zvanični podaci koje postoje i koje ja imam su da sam rođena u noći između 4. i 5. februara u Gnjilanu. Te iste noći žena koja me rodila, odnosno moja biološka majka, je odlučila da me napusti. Postoje nekoliko verzija priče koje do dan danas ja zapravo i ne znam. Istina je da sam napuštena u blizini jedne škole, tog dana je bila radna subota i u blizini te škole nalazila se divlja deponija.

- Spremačica koja je tog jutra došla da otvori školu je primetila kako neka žena trči, nosi nešto, ostavlja to i beži. U trenutku se čuje moj plač, ona je shvatila da se radi o napuštenoj bebi. Pokušala je da pozove policiju, da pozove pomoć, ali u istom trenutku nije uspela. U tom trenutku nailazi profesor fizičkog vaspitanja, zajedno su videli da su oko mene psi, uplašili su se da me ti psi ne povrede. Međutim, do dolaska policije i do dolaska socijalne službe ti psi su mene čuvali. Pošto govorimo o februaru mesecu, 5. februar, svi znamo kakve su zime bile tada, možemo da kažemo da sam ja preživela zahvaljujući psima.

Foto: Kurir Televizija

Kada je uzela svog sina u naručje, znala je da joj nikada neće oprosti

- Sve dok nisam rodila svog sina Iliju 2021. godine, ja sam mislila da sam toj ženi oprostila.Međutim, u trenutku kada ja postajem majka i kada uzimam svoje dete u naručje, sve se menja. Detetu je neophodna majka. Tog trenutka ja shvatam da ja to ne mogu da oprostim njoj, da je ona zasigurno mene napustila kako bih ja umrla. Ja sam ovu priču nažalost, saznala na vrlo okrutan način 1999. kada je bilo bombardovanje. Ja sam tada imala pet godina i deca iz ulice su saznala od svojih roditelja da je njihova drugarica napuštena. Onda su oni organizovali neki klan i igrali su se rata - kaže Milica i dodaje:

- Njih desetoro protiv mene jedne. Kada su oni mene gađali kamenjem, pravili bombe, ja nisam znala zašto. Jednostavno sam dolazila u kuću plačući, pitala sam, niko nije imao odgovor, dok mi na kraju jedna devojčica iz grupe nije rekla "pa mi ne možemo s tobom da se družimo, zato što su tebe tvoji usvojili iz doma". Prošla sam jednu vrstu vršnjačkog nasilja kasnije u školi, kada se pročulo, mene je zapravo bila sramota da se ne daj Bože sazna da sam ja usvojena, jer sam mislila da je to nešto za što sam ja bila kriva. I ja nisam u nijednom momentu htela da znam ko je moja biološka majka i moja biološka porodica jer sam se plašila da će me oni oduzeti od moje prave majke.

