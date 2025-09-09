Slušaj vest

U Novom Sadu, pre tačno šest godina ubijen je Crnogorac Željko Bulatović (55). On je upucan oko 22 sata ispred zgrade Ulici Braće Dronjak u kojoj je živeo.

Policija i inspektori su tada sumnjali da je motiv ubistva krvna osveta njegovom sinu Aleksandru, kojem se u tom trenutku sudilo za mafijaško ubistvo u Sarajevu, počinjeno tri godine ranije.

Inspektori su kasnije, ne bi li proverili privatnu i poslovnu prošlost žrtve, kontaktirali svoje kolege u Republici Srpskoj, odakle se Bulatović, šest meseci pre nego što je ubijen preselio u Novi Sad. Po svemu sudeći to nije dalo rezultate, jer je ubica ostao van domašaja policije, piše Republika.

Foto: Kurir

Tog 9. septembra 2019. godina, oko 22 sata, Bulatović je ubijen ispred zgrade broj 7 u kojoj je u iznajmljenom stanu živeo u ulici Braće Dronjak. Komšije su posle zločina tvrdile da ga nisu poznavale, ali da je bio uvek srdačan u prolazu kada su ga sretali, kao i da su ga zapamtili po "ijekavici" kojom je govorio, a koja nije svojstvena za Novosađane.

Foto: Kurir/S.S.

Ubica koji je ubio Bulatovića, kako je pokazala istraga, tom likvidacijom je verovatno želeo da pošalje poruku njegovom sinu Aleksandru, kome se sudilo zbog ubistva Miroslava Lazarevića u Istočnom Sarajevu.

Mlađem Bulatoviću se u Banjaluci tada sudilo zbog mafijaškog ubistva iz 2016. godine, a on je baš tog dana, nekoliko sati pre očevog ubistva, izneo završne reči u ponovljenom postupku. Kasnije je Aleksandar pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, a Saša Vidović, prvooptuženi za ubistvo Lazarevića, dobio je zatvorsku kaznu od 19 godina. Vidović je kasnije presudio sebi u zatvoru u Foči.

Istraga išla u tri pravca

Sumnjalo se da je motiv ubistva u Novom Sadu opomena Aleksandru Bulatoviću, koji je optužen da je sa Sašom Vidovićem u Istočnom Sarajevu ubio Miroslava Lazarevića, koji je navodno bio član auto-mafije. Aleksandar je negirao navode optužnice. Međutim, kriminalna grupa čiji je Lazarević navodno bio član ne prašta i Bulatovićev otac je zbog toga najverovatnije platio glavom. Vest da mu je otac likvidiran Aleksandar je primio u pritvoru u Bosni.

Saša Vidović Foto: Printscreen Atvbl.com

Ranio vođu "kavčana", pa se obesio u zatvoru

Saša Vidović iz Bijeljine, koji se dovodio u vezu sa “škaljarskim klanom” i koga su povezivali sa ubistvom Aleksandra Stankovića, u oktobru 2020. godine, presudio je sebi vešanjem u ćeliji Kazneno popravnog zavoda u Foči. Iza sebe je ostavio oproštajno pismo majci i bratu.

Vidović je 26. juna 2016. godine u Novom Sadu pokušao da ubije i vođu “kavačkog klana”, Kotoranina Slobodana Kašćelana. U momentu napada Kašćelan je bio sa svojim telohraniteljem Vladimirom Vučkovićem u “audiju A6”, cetinjske registracije. Tokom vožnje, u centru Novog Sada, prišla su im dvojica napadača na motoru i pucala na njih. I Kašćelan i Vučković su ranjeni u pucnjavi.

Lazarević je izrešetan sa 24 metka u oktobru 2016. godine. Bulatović je tokom iznošenja završnih reči, ali i čitavog postupka, tvrdio da je nevin, kao i da mu je žao što je Miroslav Lazarević ubijen.

- Ničim nisam doprineo njegovoj smrti. Već tri godine sam zatočenik optužnice - kazao je Alelsandar Bulatović pred banjalučkim sudom i dodao da je bio u dobrim odnosima sa ubijenim.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen/Youtube

Jedan pravac istrage zločina u Novom Sadu bio je usmeren ka krvnoj mafijaškoj osveti, drugi na mogućnost da je sam Željko upao u nelegalne poslove, zbog čega je proveravana njegova prošlost, a treći je bio vezan za rat dva zavađena crnogorska klana "škaljarskog" i "kavačkog".

Saša Vidović dovođen je svojevremeno u vezu sa "škaljarskim klanom", a navodno je njegovo ime isplivalo u istrazi ubistva navijača Partizana Aleksandra Stankovića. Nije isključivana ni mogućnost da je i Aleksandar Bulatović bio blizak "škaljarskom klanu".

Vraćao se iz prodavnice

Surova likvidacija starijeg Bulatovića desila se u novosadskom Novom naselju. Željko je kobne večeri bio u kafiću. Kada je krenuo ka iznajmljenom stanu, svratio je do prodavnice, kupio hleb i uputio se ka zgradi. Tada je iz mraka iskočio ubica i ispalio mu metak direktno u čelo. Zatim je ispalio još dva hica, od kojih je jedan pogodio žrtvu, čime ga je "overio".

Očevici su ispričali da su videli muškarca, obučenog u crno, sa kapuljačom, kako se ubrzanim hodom udaljava iz ulice.

- Bukvalno sam naleteo na njega, umalo da se sudarimo. Video sam da je u crnom, da ima kapuljaču. Glava mu je bila spuštena - ispričao je jedan od komšija.

Bulatović je ranije živeo u Banjaluci, gde mu i sada živi bivša supruga. Oko pola godine pre nego što je likvidiran, počeo je život sa jednom ženom u Novom Sadu. Radio je u firmi za civilnu zaštitu u Banjaluci, a namera mu je bila da otvori špediciju u Novom Sadu.

U trenutku ubistva Željko Bulatović navodno je imao veću sumu novca i pasoš. Zbog toga je proveravana i mogućnost da je saznao šta mu se sprema i eventualno planirao da napusti Srbiju.