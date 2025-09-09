KRVNA OSVETA USRED NOVOG SADA? BULATOVIĆ KUPIO HLEB, PA IZREŠETAN ISPRED ZGRADE: Sinu mu sudili za mafijaško ubistvo, oca ubili kao opomenu- evo šta je usledilo
U Novom Sadu, pre tačno šest godina ubijen je Crnogorac Željko Bulatović (55). On je upucan oko 22 sata ispred zgrade Ulici Braće Dronjak u kojoj je živeo.
Policija i inspektori su tada sumnjali da je motiv ubistva krvna osveta njegovom sinu Aleksandru, kojem se u tom trenutku sudilo za mafijaško ubistvo u Sarajevu, počinjeno tri godine ranije.
Inspektori su kasnije, ne bi li proverili privatnu i poslovnu prošlost žrtve, kontaktirali svoje kolege u Republici Srpskoj, odakle se Bulatović, šest meseci pre nego što je ubijen preselio u Novi Sad. Po svemu sudeći to nije dalo rezultate, jer je ubica ostao van domašaja policije, piše Republika.
Tog 9. septembra 2019. godina, oko 22 sata, Bulatović je ubijen ispred zgrade broj 7 u kojoj je u iznajmljenom stanu živeo u ulici Braće Dronjak. Komšije su posle zločina tvrdile da ga nisu poznavale, ali da je bio uvek srdačan u prolazu kada su ga sretali, kao i da su ga zapamtili po "ijekavici" kojom je govorio, a koja nije svojstvena za Novosađane.
Ubica koji je ubio Bulatovića, kako je pokazala istraga, tom likvidacijom je verovatno želeo da pošalje poruku njegovom sinu Aleksandru, kome se sudilo zbog ubistva Miroslava Lazarevića u Istočnom Sarajevu.
Mlađem Bulatoviću se u Banjaluci tada sudilo zbog mafijaškog ubistva iz 2016. godine, a on je baš tog dana, nekoliko sati pre očevog ubistva, izneo završne reči u ponovljenom postupku. Kasnije je Aleksandar pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, a Saša Vidović, prvooptuženi za ubistvo Lazarevića, dobio je zatvorsku kaznu od 19 godina. Vidović je kasnije presudio sebi u zatvoru u Foči.
Istraga išla u tri pravca
Sumnjalo se da je motiv ubistva u Novom Sadu opomena Aleksandru Bulatoviću, koji je optužen da je sa Sašom Vidovićem u Istočnom Sarajevu ubio Miroslava Lazarevića, koji je navodno bio član auto-mafije. Aleksandar je negirao navode optužnice. Međutim, kriminalna grupa čiji je Lazarević navodno bio član ne prašta i Bulatovićev otac je zbog toga najverovatnije platio glavom. Vest da mu je otac likvidiran Aleksandar je primio u pritvoru u Bosni.
Ranio vođu "kavčana", pa se obesio u zatvoru
Saša Vidović iz Bijeljine, koji se dovodio u vezu sa “škaljarskim klanom” i koga su povezivali sa ubistvom Aleksandra Stankovića, u oktobru 2020. godine, presudio je sebi vešanjem u ćeliji Kazneno popravnog zavoda u Foči. Iza sebe je ostavio oproštajno pismo majci i bratu.
Vidović je 26. juna 2016. godine u Novom Sadu pokušao da ubije i vođu “kavačkog klana”, Kotoranina Slobodana Kašćelana. U momentu napada Kašćelan je bio sa svojim telohraniteljem Vladimirom Vučkovićem u “audiju A6”, cetinjske registracije. Tokom vožnje, u centru Novog Sada, prišla su im dvojica napadača na motoru i pucala na njih. I Kašćelan i Vučković su ranjeni u pucnjavi.
Lazarević je izrešetan sa 24 metka u oktobru 2016. godine. Bulatović je tokom iznošenja završnih reči, ali i čitavog postupka, tvrdio da je nevin, kao i da mu je žao što je Miroslav Lazarević ubijen.
- Ničim nisam doprineo njegovoj smrti. Već tri godine sam zatočenik optužnice - kazao je Alelsandar Bulatović pred banjalučkim sudom i dodao da je bio u dobrim odnosima sa ubijenim.
Jedan pravac istrage zločina u Novom Sadu bio je usmeren ka krvnoj mafijaškoj osveti, drugi na mogućnost da je sam Željko upao u nelegalne poslove, zbog čega je proveravana njegova prošlost, a treći je bio vezan za rat dva zavađena crnogorska klana "škaljarskog" i "kavačkog".
Saša Vidović dovođen je svojevremeno u vezu sa "škaljarskim klanom", a navodno je njegovo ime isplivalo u istrazi ubistva navijača Partizana Aleksandra Stankovića. Nije isključivana ni mogućnost da je i Aleksandar Bulatović bio blizak "škaljarskom klanu".
Vraćao se iz prodavnice
Surova likvidacija starijeg Bulatovića desila se u novosadskom Novom naselju. Željko je kobne večeri bio u kafiću. Kada je krenuo ka iznajmljenom stanu, svratio je do prodavnice, kupio hleb i uputio se ka zgradi. Tada je iz mraka iskočio ubica i ispalio mu metak direktno u čelo. Zatim je ispalio još dva hica, od kojih je jedan pogodio žrtvu, čime ga je "overio".
Očevici su ispričali da su videli muškarca, obučenog u crno, sa kapuljačom, kako se ubrzanim hodom udaljava iz ulice.
- Bukvalno sam naleteo na njega, umalo da se sudarimo. Video sam da je u crnom, da ima kapuljaču. Glava mu je bila spuštena - ispričao je jedan od komšija.
Bulatović je ranije živeo u Banjaluci, gde mu i sada živi bivša supruga. Oko pola godine pre nego što je likvidiran, počeo je život sa jednom ženom u Novom Sadu. Radio je u firmi za civilnu zaštitu u Banjaluci, a namera mu je bila da otvori špediciju u Novom Sadu.
U trenutku ubistva Željko Bulatović navodno je imao veću sumu novca i pasoš. Zbog toga je proveravana i mogućnost da je saznao šta mu se sprema i eventualno planirao da napusti Srbiju.
Kurir.rs/Republika