Slušaj vest

Jedna osoba je preminula u Prizrenu, nakon pada sa tvrđave. Reč je o 71-godišnjaku sa inicijalima M.K, potvrdio je za Reporteri portparol policije za region Prizrena Šaćir Bitići.

„Dana 09.09.2025. godine, oko 11:11 časova, policija je telefonom dobila informaciju da je jedna osoba pala sa Prizrenske tvrđave. Policijske patrole i kola hitne pomoći odmah su poslate na lice mesta. Na licu mesta, policijska patrola je utvrdila da se radi o osobi sa inicijalima M.K. (71), rođenoj u Mališevu, sa prebivalištem u Prizrenu. Prema rečima ekipe hitne medicinske pomoći, žrtva je bila bez znakova života“, naveo je Bitići za Reporteri.

Bitići je rekao da okolnosti pada žrtve sa Prizrenske tvrđave trenutno nisu poznate, dok je slučaj pokrenut kao „istraga smrti“.

„Trenutno nisu poznate okolnosti pada dotične osobe. Policija je, u konsultaciji sa tužiocem, pokrenula slučaj ’Istraga smrti’ i prikuplja informacije kako bi se incident u potpunosti razjasnio“, rekao je Bitići.

Kurir.rs/Kosovo Online

Ne propustitePlanetaSTRAVA I UŽAS! VOZ UDARIO U PUTNIČKI AUTOBUS! Poginulo osam, povređeno 45 ljudi! Krhotine i tela razbacani na sve strane! Jeziva scena u Meksiku! (VIDEO)
collage.jpg
Bosna i Hercegovina"RAZNELA GA CELOG, NIŠTA OD NJEGA NIJE OSTALO, BIO MI JE SVE" Potresne reči majke mladića (19) koji je poginuo u minskom polju kod Doboja (FOTO)
ferida.png
HronikaMATEJA, NEMA VEĆEG BOLA OD RASTANKA S TOBOM! Stric se oprostio od tinejdžera koji je pao sa stene vodopada na Staroj planini, POGINUO MESEC DANA PRE ROĐENDANA
Untitled-2 copy1.jpg
PlanetaKURIR SAZNAJE: TRAGEDIJA U AUSTRIJI! "Golf" naleteo na devojčice (14, 15) Jedna stradala, druga se bori za život! "Odletele su skoro 30 METARA"
Dve devojcice doživele su saobraćajnu nesreću u Austriji u utorak popodne dok su bile na električnom trotinetu kada je na njih naleteo golf kojim je upravljala 38-godišnja žena.