Jedna osoba je preminula u Prizrenu, nakon pada sa tvrđave. Reč je o 71-godišnjaku sa inicijalima M.K, potvrdio je za Reporteri portparol policije za region Prizrena Šaćir Bitići.

„Dana 09.09.2025. godine, oko 11:11 časova, policija je telefonom dobila informaciju da je jedna osoba pala sa Prizrenske tvrđave. Policijske patrole i kola hitne pomoći odmah su poslate na lice mesta. Na licu mesta, policijska patrola je utvrdila da se radi o osobi sa inicijalima M.K. (71), rođenoj u Mališevu, sa prebivalištem u Prizrenu. Prema rečima ekipe hitne medicinske pomoći, žrtva je bila bez znakova života“, naveo je Bitići za Reporteri.

Bitići je rekao da okolnosti pada žrtve sa Prizrenske tvrđave trenutno nisu poznate, dok je slučaj pokrenut kao „istraga smrti“.

„Trenutno nisu poznate okolnosti pada dotične osobe. Policija je, u konsultaciji sa tužiocem, pokrenula slučaj ’Istraga smrti’ i prikuplja informacije kako bi se incident u potpunosti razjasnio“, rekao je Bitići.