TRENIRAJU DA UĐU TAMO GDE DRUGI NE MOGU - U VATRU, VODU I RUŠEVINE! Vatrogasci-spasioci prolaze tešku i zahtevnu obuku da bi pomagali drugima!
Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji objavljen je niz fotografija na kojima se može videti kako naši hrabri vatrogasci-spasioci vežbaju i na koji način se pripremaju za težak posao koji su oberučke prihvatili.
- 18. klasa vatrogasaca-spasilaca. Treniraju da uđu tamo gde drugi ne mogu - u vatru, vodu i ruševine. Obuka je teška, ali poziv je veći od svega: životi se spasavaju hrabrošću! - navodi se u najnovijoj objavi MUP-a Srbije na društvenim mrežama.
