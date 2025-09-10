Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji objavljen je niz fotografija na kojima se može videti kako naši hrabri vatrogasci-spasioci vežbaju i na koji način se pripremaju za težak posao koji su oberučke prihvatili. 

- 18. klasa vatrogasaca-spasilaca. Treniraju da uđu tamo gde drugi ne mogu - u vatru, vodu i ruševine. Obuka je teška, ali poziv je veći od svega: životi se spasavaju hrabrošću! - navodi se u najnovijoj objavi MUP-a Srbije na društvenim mrežama. 

