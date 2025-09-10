Slušaj vest

Viši sud u Podgorici doneo je naredbu da se za državljaninom Severne Makedonije Andrejom Tanaskovskim (18) raspiše međunarodna poternica, nakon što je 7. avgusta u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana (56).

Tanaskovski je, prema navodima iz istrage, tog dana u hotelu "Maestral" u Pržnu prišao Kanu dok je odmarao pored bazena i prema njemu iz pištolja ispalio najmanje dva hica.

Jedan projektil pogodio je Budvanina u glavu, ali je on preživio i nakon bolničkog zbrinjavanja otpušten je na kućno lečenje. Napadač je pobegao i od tada je u bekstvu.

Iz policije je nakon ovog događaja saopšteno da je Tanaskovski koristio falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovana Galića, rođenog 2006. godine, sa prebivalištem u Beogradu, kako bi prikrio identitet i neometano boravio na teritoriji Crne Gore.

- Protiv A.T. podneta je krivična prijava zbog pokušaja ubistva, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave. U toku je intenzivna potraga i saradnja sa međunarodnim partnerima - saopšteno je ranije iz policije.

Marko Ljubiša Kan Foto: Kurir, Screenshot, printskrin Podgorički info instagram

Na predlog Višeg tužilaštva tada je odbeglom Tanaskovskom određen pritvor i pokrenuta procedura za raspisivanje međunarodne poternice

Marko Ljubiša Kan je vođa budvanske kriminalne ekipe koja, kako se navodi, blisko sarađuje sa škaljarskim klanom i već je nekoliko puta bio na meti napadača, a poslednji je podsetio na višegodišnje sukobe crnogorskih kriminalnih grupa. 

(Kurir.rs / Pobjeda)

Ne propustiteHronikaU KANA PUCAO TINEJDŽER IZ SRBIJE?! Sa lažnim dokumentima se prijavio u luksuzni hotel, pa PRATIO METU i čekao trenutak za napad - I DALJE TRAJE POTERA (VIDEO)
kan 3.jpg
HronikaJAČI OD METKA! MARKO LJUBIŠA KAN PREŽIVEO 6. ATENTAT: Na meti od 2009. godine, Zvicer mu ljuti neprijatelj, a nišanili ga i u Beogradu!
marko.jpg
HronikaKURIR OTKRIVA! Evo u kakvom je stanju Marko Ljubiša Kan: Policija se ne miče ni korak od njega, istraga ide u ovom smeru - RAT KLANOVA SE OTRGAO KONTROLI
WhatsApp Image 2025-08-08 at 09.38.46_0029c78b copy.jpg
HronikaKRV SVUDA PO PEŠKIRU, SA RANOM U GLAVI LEŽI PORED BAZENA! Ekskluzivne fotografije nastale odmah nakon što je UPUCAN MARKO LJUBIŠA KAN: Scene haosa u Budvi
Screenshot 2025-08-08 072124 copy.png