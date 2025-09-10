RASPISANA MEĐUNARODNA POTERNICA ZA PLAĆENIKOM KOJI JE PUCAO U MARKA LJUBIŠU KANA: Makedonac sa lažnim srpskim dokumentima na udaru policije!
Viši sud u Podgorici doneo je naredbu da se za državljaninom Severne Makedonije Andrejom Tanaskovskim (18) raspiše međunarodna poternica, nakon što je 7. avgusta u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana (56).
Tanaskovski je, prema navodima iz istrage, tog dana u hotelu "Maestral" u Pržnu prišao Kanu dok je odmarao pored bazena i prema njemu iz pištolja ispalio najmanje dva hica.
Jedan projektil pogodio je Budvanina u glavu, ali je on preživio i nakon bolničkog zbrinjavanja otpušten je na kućno lečenje. Napadač je pobegao i od tada je u bekstvu.
Iz policije je nakon ovog događaja saopšteno da je Tanaskovski koristio falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovana Galića, rođenog 2006. godine, sa prebivalištem u Beogradu, kako bi prikrio identitet i neometano boravio na teritoriji Crne Gore.
- Protiv A.T. podneta je krivična prijava zbog pokušaja ubistva, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave. U toku je intenzivna potraga i saradnja sa međunarodnim partnerima - saopšteno je ranije iz policije.
Na predlog Višeg tužilaštva tada je odbeglom Tanaskovskom određen pritvor i pokrenuta procedura za raspisivanje međunarodne poternice
Marko Ljubiša Kan je vođa budvanske kriminalne ekipe koja, kako se navodi, blisko sarađuje sa škaljarskim klanom i već je nekoliko puta bio na meti napadača, a poslednji je podsetio na višegodišnje sukobe crnogorskih kriminalnih grupa.
