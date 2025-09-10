Slušaj vest

Tinejdžerka (19) iz Novog Sada koja je u maju nastradala tokom vožnja parasejlingom u Budvi, dozivala je uplašeno pomoć pre nego što je skinula zaštitni prsluk i skočila u more sa visine od 50 metara. Ovo se, navodno, vidi i čuje na snimku njenog kobnog leta, koji traje skoro tri minuta, a koji bi mogao da bude jedan od dokaza da je tokom vožnje bilo određenih propusta od strane ljudi koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran za koji je Novosađanka bila zakačena.

Tragedija u Budvi se dogodila, podsetimo, 28. maja kada je devojka pristala na besplatnu vožnju parasejlingom u zamenu da se snimi za reklamni spot budvanske agencije koja se decenijama bavi atraktivnim vodenim sportovima. Prošla je neku vrstu obuke tokom koje je, kako se navodi, bila raspoložena i vesela i nije pokazivala strah, ni paniku.

Inače, u javnosti se nakon tragične nesreće pojavio kratak video snimak na kome se može videti kako devojka skida pojas i pada u more, ali zaporavo ceo snimak traje skoro 24 minuta i na njemu se, prema navodima izvora, jasno čuje kako devojka u nekoliko navrata uspaničeno doziva pomoć i moli da joj se pomogne.

Novosađanka koja je poginula tokom vožnje Foto: Društevne Mreže

- Alo - vikala je Novosađanka, da bi zatim dodala: "Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno!"

Kako se može videti na snimku koji je veoma uznemirujuć vidi se i kako tinejdžerka iz Novog Sada maše u pravcu kamere koja je sve vreme snima. Bukvalno mlati i rukama i nogama kako bi dozvala radnike s kojima je otišla na snimanje promotivnog spota.

- Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno! Nazad! - molila je devojka, a onda je skinula prsluk i skočila sa visine u Jadran. Takođe, na celom snimku može se videti i kako se vožnja nastavlja iako je Novosađanka pala u more.

Uzalud dozivala pomoć

Inače, da je došlo do mnogih propusta ranije je istakao i advokat iz kancelarije Bogićević, koji se u saopštenju za javnost obratio ispred porodice nastradale Novosađanke.

- Nakon ukrcavanja na plovilo, o čemu postoje snimci, let se odvijao na nižim visinama u blizini obale, i Tijana je na navedenim snimcima bila vidno raspoložena i mahala svojoj strini, a u jednom trenutku se spustila sa padobranom u vodu, što je trebao biti i kraj vožnje. Međutim, nedugo zatim plovilo se okreće i ubrzava ka plaži Mogren, a padobran sa Tijanom se opet podiže, ovog puta mnogo više i brže. Lica koja su upravljala plovilom nisu ni obratili pažnju da Tijana doziva u pomoć i da maše rukama želeći da se vožnja prekine, a za ovo je porodica saznala od lica koja su odgledala kompletan snimak leta sa nadzorne kamere padobrana. Vožnja je, inače, trajala dosta duže nego što je uobičajeno - navodi se u jednom delu saopštenja:

Lepa Novosađanka na kraju skinula prsluk i pala u more Foto: Društevne Mreže

- Lica koja su upravljala plovilom i sajlom padobrana nisu uopšte uočili momenat kada je Tijane ispala iz padobrana, već su to naknadno saznali po povratku u pristanište, gde su morali da pregledaju video-snimak sa kamere na padobranu, kako bi utvrdili mesto njenog pada, a pre toga su uz pomoć drugog plovila pokupili padobran. Tijanin pad su uočili radnici u plažnom baru na plaži Mogren koji su potrčali ka njoj, isto kao i osoblje na Taxi-boat čamcu koji je tuda slučajno prolazio, i oni su prihvatili Tijanu iz vode pokušali su da je reanimiraju. Navedena lica koja su upravljala plovilom - gliserom, inače su strani državljani koji nisu imali dozvole za boravak i rad u Crnoj Gori, a osim toga nisu posedovali nikakve sertifikate za obavljanje i pružanje ovakvih usluga, koje predstavljaju vrlo složene i zahtevne aktivnosti.

"Ovo dosta govori o nemaru i nestručnosti lica koja su upravljala plovilom i padobranom, kao i o samoj firmi koja organizuje ove aktivnosti, a to je da oni nisu uopšte obraćali pažnju na Tijanu kao korisnika njihovih usluga tokom samog leta, a trebali su i bili su dužni da putem dvogleda i putem radio-veze imaju konstantnu audio-vizuelnu komunikaciju sa njom, kako bi mogli da prate njeno stanje tokom leta i da u slučaju njenog zahteva prizemlje padobran" - piše u saopštenju porodice.