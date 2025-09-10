Slušaj vest

Inspektoru Božidaru Stoliću, koji je javnosti postao poznat pošto je uhapšen zbog sumnje da je kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića odavao službene tajne, Apelacioni sud u Beogradu povećao je kaznu sa godinu i šest meseci na četiri godine zatvora. Filipu Goluboviću, koji ga je podstrekavao da zloupotrebi službeni položaj kazna je sa godinu i dva meseca povećana na dve i po godine zatvora.

Stoliću je, takođe, izrečena i mera zabrane rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova u trajanju od pet godina, a obavezan je i da vrati iznos od 500 evra, koliko je utvrđeno da je dobio za "usluge" od pripadnika kriminalnog klana.

- Po oceni Apelacionog suda, posebno uzimajući u obzir opasnost izvršenog krivičnog dela i jačinu ugroženog zaštićenog dobra, koje se ogledaju u težini posledice-narušavanju ugleda Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, kao organizacione jedinice MUP-a RS, čija je misija da se zajedno sa drugim organima i institucijama u zemlji i srodnim policijskim službama drugih država, korišćenjem svih raspoloživih zakonitih sredstava i stečenih iskustava, što efikasnije suprostavi organizovanom kriminalu, kako u Srbiji, tako i na međunarodnom planu, pa samim tim i poverenja građana u policiju kao jednog od garanta pravnog poretka, odmerena kazna zatvora od strane prvostepenog suda nije dovoljna za postizanje ciljeva prevencije - navodi se u obrazloženju Apelacionog suda koji je povećao zatvorske kazne inspektoru i Goluboviću.

Proveravao podatke za srpskog Eskobara Foto: Zorana Jevtić

Presudom Specijalnog suda u Beogradu, Stolić je proglašen krivim zbog toga što je kao ovlašćeno službeno lice zaposlen u Direkciji policije, Službi za borbu protiv organizovanog kriminala kao kriminalistički inspektor za suzbijanje kriminala za 500 evra omogućio osobama iz kriminalnog miljea uvid u dobijanja podataka pribavljenih obavljanjem policijskog posla i podataka iz Jedinstvenog informacionog sistema MUP RS koja oni nisu smeli dobiti. Na to ga je, kako je navedeno, podstrekavao Golubović.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, jedna od osoba koju je Stolić proveravao je i Srđan Jezdimir, optuženi pripadnik balkanskog kartela, koji je nedavno uhapšen u Ekvadoru i tamošnji mediji ga nazivaju srpski Eskobar.

Podatke koje je dobijao od Stolića, da li je za određenim osobama raspisana potraga, Golubović je prosleđivao nepoznatoj osobi.

Inače, tužilaštvo je Stolića teretilo i da je bio pripadnik Belivukovog kriminalnog klana, ali su on i Stolić oslobođeni optužbe da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

- Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal okrivljenima je stavljeno na teret da su u periodu od kraja januara meseca 2020. godine do 10. juna 2021. godine, u Beogradu, okrivljeni Stolić postao pripadnik organizovane kriminalne grupe, protiv čijih se organizatora i pripadnika vodi krivični postupak zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivična dela teškog ubistva, čiji je zadatak bio da obaveštava organizatore i pripadnike organizovane kriminalne grupe o merama i radnjama koje policija preduzima u cilju otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i obezbeđivanje dokaza koji se odnose na izvršenje krivičnih dela ove organizovane kriminalne grupe, kao i podacima sadržanim u informacionom sistemu MUP RS za fizička lica koja su organizatorima i pripadnicima bila od interesa - navodilo se u optužnici.

Veljko Belivuk uhapšen zbog dokaza iz kuće u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije, Mondo/Stefan Stojanović

Posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka 4. februara 2021. Stolić je, kako se navodlo, obaveštavao pripadnike organizovane kriminalne grupe koji do tada nisu bili lišeni slobode od strane policije o merama i radnjama koje policija preduzima u cilju obezbeđivanje dokaza koja se odnose na otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela ove organizovane kriminalne grupe.

Inače, Stolić je navodno bio među prvim inspektorima koji su ušli i prikupljali dokaze u kući strave u Ritopeku.

- Ove podatke je dostavljao okrivljenom Goluboviću, koji je to od njega tražio, a čiji je zadatak bio da te podatke koje mu Stolić saopšti u neposrednom ili telefonskom kontaktu prosledi drugim pripadnicima organizovane kriminalne grupe i tako ih obavesti o planiranim i preduzetim radnjama policije, te im tako omogući da ne budu otkriveni, da izbegnu eventualno hapšenje i da po potrebi pravovremeno sakriju dokaze koje bi policija preduzimanjem tih planiranih meri i radnji mogla pronaći, za šta je Stolić od okr. Golubovića dobio obećanje da će mu biti data novčana nagrada od 5.000 evra od pripadnika organizovane kriminalne grupe kako bi ih i dalje obaveštavao o ovim podacima iz istrage - navodilo se u optužnici.

Kako je Kurir pisao, tužilaštvo je navelo i da je posle privođenja Golubović tražio i od Stolića dobio fotografije Belivuka i Miljkovića iz SBPOK -a, kao i da je Stolić "saradnika" obavestio da se "Belivuk dobro drži i da ništa ne govori". Zatim mu je javio da je posle prskanja luminolom u kući u Ritopeku pronađen trag krvi Milana Ljepoje,Gorana Veličkovića i Zdravka Radojevića.