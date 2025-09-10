Slušaj vest

Budvaninu Ivanu Cvijoviću (40) određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je pomagao dvojici nepoznatih napadača da pobegnu, nakon što je u nedelju ranjena Tamara S. (24), dok je bila na motociklu sa Stefanom Beladom (48) na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići.

Kako pišu crnogorski mediji, on se pred tužiocem branio ćutanjem, a tereti se da je počinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Cvijović je, prema saznanjima tamošnjih medija, nakon što su dvojica nepoznatih napadača ispalili više hitaca ka Tamari S. i Beladi, od kojih je jedan pogodio devojku, motociklom došao kod mesta Čelobrdo. Tamo je, kako se sumnja, planirano da se unište tragovi i sredstva kojima je izvršeno krivično delo.

Nakon toga, sumnja se da je Cvijović najpre pokupio prvog napadača, kojeg je potom motociklom odvezao u blizini manastira Praskvica, a zatim se vratio i drugog napadača doveo na istu lokaciju, nakon čega im se gubi svaki trag, a on se uputio prema Budvi.

Prema stavu Tužilaštva, Cvijović bi ukoliko se nađe na slobodi, mogao ometati postupak uticajem na učesnike.

Iz Uprave policije su, prethodno, saopštili da su u cilju rasvetljavanja ubistva u pokušaju, službenici Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali za sada jednu osobu, locirali je i uhapsili po nalogu tužioca.

Iz policije su dodali da je Cvijović sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja.

Kako su mediji ranije pisali, Tamara S. je nakon ranjavanja prevezena u cetinjsku Opštu bolnicu i nije zadobila povrede opasne po život, dok je Belada prošao bez povreda.

Belada je bio meta, devojka greškom ranjena

Prema nezvaničnim saznanjima iz više izvora iz bezbednosnih službi, Belada je pripadnik ogranka škaljarskog klana sa Cetinja i sve ukazuje da je on bio meta, a njegova saputnica greškom ranjena. Na njih je pucano sa motocikla, na osnovu čijih karakteristika istražitelji traže osumnjičene. To je, kako je saopšteno, ključni trag u rasvjetljavanju ovog napada.

Kako su za crnogorski list kazali očevici, videli su trenutak kada je devojka pala sa motora.

Iz policije su, potom, kazali da rade na rasvetljavanju slučaja te da intenzivno tragaju za napadačima.

Stefan Belada se pre 13 godina našao na meti napada, kada je u tuči na njega potegao pištolj sugrađanin Dejan Milačić u Njegoševoj ulici na Cetinju. Belada se tada zvao Milo. Milačić za to nije odgovarao, a ubijen je u februaru 2013. godine.

Krajem aprila 2015. godine Apelacioni sud doneo je odluku da Belada provede tri godine i osam meseci u zatvoru zbog pokušaja ubistva Dragana Martinovića, ali i zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Na Martinovića je, kako piše u presudi, ispalio hitac i pogodio ga u butinu leve noge, nanoseći mu tako tešku povredu. Tada je posedovao pištolj bez oružnog lista.