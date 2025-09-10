Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave u Kruševcu i PS Aleksinac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (40) i N. Đ. (42) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, saopštila je policija.

- Oni se sumnjiče da su 5. septembra ove godine, na teritoriji Palilule u Beogradu, ukrali automobil marke BMW vlasništvo tridesetpetogodišnjeg muškarca - navodi se u saopštenju.

Policija je potom ukradeno neoštećeno vozilo pronašla na teritoriji Kruševca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

