Policija u Beogradu uhapsila je dvojicu muškaraca zbog postojanja osnove sumnje da su izvrišili delo teška krađa
PAO OPASNI DVOJAC U BEOGRADU: Uhapšeni muškarci osumnjičeni da su ukrali BMW!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave u Kruševcu i PS Aleksinac, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (40) i N. Đ. (42) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, saopštila je policija.
- Oni se sumnjiče da su 5. septembra ove godine, na teritoriji Palilule u Beogradu, ukrali automobil marke BMW vlasništvo tridesetpetogodišnjeg muškarca - navodi se u saopštenju.
Policija je potom ukradeno neoštećeno vozilo pronašla na teritoriji Kruševca.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.
