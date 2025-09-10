Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Srđana Đ. (36) i Aleksandra M. (34) zbog postojanja opravdane sumnje da su zajedno sa još jednim NN izvršiocem u Bubanj potoku 16. juna ove godine od vozača jedne menjačnice uz pretnje oduzeli više od 4.3 miliona dinara i udaljili se sa lica mesta.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 15 godina.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Takođe je predloženo da se od okrivljenih oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim delom – novac u iznosu od 4.310.000 dinara, kao i da se okrivljeni obavežu da plate troškove nastale u toku istrage na račun Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ilustracija Foto: MUP Srbije

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja da su Srđan Đ. i NN izvršilac, kao i Aleksandar M. 16. juna oko 8:45 časova u Bubanj Potoku po prethodnom dogovoru, izvršili krivično delo zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja.

- Aleksandar M. je, kako se sumnja, imao zadatak da okrivljene doveze i odveze sa mesta izvršenja krivičnog dela automobilom marke audi A4 u vlasništvu njegovog oca, pa je dovezao Srđana Đ. i NN izvršioca u blizini jedne benzinske pumpe, gde je parkirao navedeno vozilo i ostao da ih čeka - navodi se.

NN izvršilac, koji je bio prerušen u policijskog službenika, kako se dodaje, noseći policijsku uniformu i kačket na glavi sa grbom policije, zaustavio je oštećenog B.S., koji se kretao službenim vozilom i kao vozač prevozio novac za oštećenu menjačnicu, pa mu je tražio saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu.

- Kada se oštećeni okrenuo da uzme ličnu kartu, NN izvršilac je u njega uperio predmet nalik na pištolj, a zatim mu rekao da otključa vozilo i oduzeo mu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, da bi nakon toga Srđan Đ. ušao u vozilo i seo na zadnje sedište iza suvozačevog mesta, a NN izvršilac seo iza oštećenog, repetirao predmet nalik na pištolj, naslonio ga na potiljak oštećenog i naredio mu da vozi uzbrdo što je B.S. i učinio. Potom je NN izvršilac naredio oštećenom da zaustavi vozilo i da Srđanu Đ. preda ključeve od istog, mobilni telefon, kao i crnu PVC kesu koja se nalazila na mestu suvozača, a u kojoj se nalazio novac u iznosu od 4.310.000 dinara koji novac je u vlasništvu oštećene menjačnice, što je oštećeni i učinio - opisano je u saopštenju tužilaštva.