Policijskoj upravi u Surdulici, jutros oko 6.40 sati prijavljeno je da je došlo do saobraćajne nezgode na putu drugog reda izmeđa Vladičinog Hana i Surdulice.
AUTOM SLETELI S PUTA IZMEĐU SURDULICE I VLADIČINOG HANA: Vozač lakše, a putnik iz automobila teško povređen, odmah prevezen za Niš
Jedno putničko vozilo sletelo je s puta i tom prilikom, putnik u automobilu je zadobio teške povrede zbog čega je hospitalizovan u UKC Niš, dok je vozač lakše povređen i pružena mu je pomoć u Surdulici. Obojica su iz Vladičinog Hana.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.
Kurir.rs/VOM/Foto: Ilustracija
