Jedno putničko vozilo sletelo je s puta i tom prilikom, putnik u automobilu je zadobio teške povrede zbog čega je hospitalizovan u UKC Niš, dok je vozač lakše povređen i pružena mu je pomoć u Surdulici. Obojica su iz Vladičinog Hana.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta.

Kurir.rs/VOM/Foto: Ilustracija

