Dečak (15) koji je zadobio povrede u sudaru pre šest dana, 3. septembra u Nišu kada se našao između dva manja vozila za prevoz tereta, srećom otpušten je na kućno lečenje, saznajemo u Univerzitetsko kliničkom centru u ovom gradu.

Udes se dogodio na Bulevaru Svetog Pantelejmona u naselju Pantelej kada je dete prelazilo pešački prelaz.

-Udes se dogodio oko 7,30 sati. U njemu su učestvovala dva vozila marke "Opel" i "Zastava". Pešak koji je povređen je hitno prevezen u Urgentni centar, rečeno nam je u policiji.