DOBRE VESTI IZ NIŠA: Dečak (15), kog je udario kamion, pušten na kućno lečenje
Dečak (15) koji je zadobio povrede u sudaru pre šest dana, 3. septembra u Nišu kada se našao između dva manja vozila za prevoz tereta, srećom otpušten je na kućno lečenje, saznajemo u Univerzitetsko kliničkom centru u ovom gradu.
Udes se dogodio na Bulevaru Svetog Pantelejmona u naselju Pantelej kada je dete prelazilo pešački prelaz.
-Udes se dogodio oko 7,30 sati. U njemu su učestvovala dva vozila marke "Opel" i "Zastava". Pešak koji je povređen je hitno prevezen u Urgentni centar, rečeno nam je u policiji.
Kako nezvanično saznajemo, dva vozila za prevoz tereta su išla u istom pravcu, a onda su naletela na dečaka. Potom su se i oni sudarili. Sudar je bio dramatičan jer je dete glavom udarilo u šoferšajbnu.
