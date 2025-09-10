Slušaj vest

Dečak (15) koji je zadobio povrede u sudaru pre šest dana, 3. septembra u Nišu kada se našao između dva manja vozila za prevoz tereta, srećom otpušten je na kućno lečenje, saznajemo u Univerzitetsko kliničkom centru u ovom gradu.

Udes se dogodio na Bulevaru Svetog Pantelejmona u naselju Pantelej kada je dete prelazilo pešački prelaz.

-Udes se dogodio oko 7,30 sati. U njemu su učestvovala dva vozila marke "Opel" i "Zastava". Pešak koji je povređen je hitno prevezen u Urgentni centar, rečeno nam je u policiji.

Kako nezvanično saznajemo, dva vozila za prevoz tereta su išla u istom pravcu, a onda su naletela na dečaka. Potom su se i oni sudarili. Sudar je bio dramatičan jer je dete glavom udarilo u šoferšajbnu.

Ne propustiteHronikaAUTOM SLETELI S PUTA IZMEĐU SURDULICE I VLADIČINOG HANA: Vozač lakše, a putnik iz automobila teško povređen, odmah prevezen za Niš
hitna-pomoc-saobracajna-nesreca-foto-stefan-jokic.jpg
Hronika"VIDEO SAM U RETROVIZORU DA LETE U VAZDUH I ON I MOTOR" Uroš (27) iz Loznice doživeo stravičnu nesreću, a sada mu je hitno potrebna naša pomoć! (foto)
uros.jpg
HronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD ZRENJANINA, POGINULA JEDNA OSOBA: Oba automobila potpuno uništena, saobraćaj u prekidu (FOTO)
1741445002726.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNE NESREĆA NA MILOŠU VELIKOM IZMEĐU UBA I LAJKOVCA: Saobraćaj se u pravcu ka Čačku odvija isključivo zaustavnom trakom
1744562742333.jpg