Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.45 na Karaburmi ispred Osnovne škole "Jovan Popović", a jedno dete je povređeno.
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA KARABURMI: Dete (12) udareno kod škole, prevezeno u Tiršovu
Prema nezvaničnim saznanjima, saobraćajna nesreća se dogodila kada je putnički automobil naleteo na dete (12) koje je prelazilo ulicu ispred škole na Karaburmi.
Ubrzo potom Hitna pomoć je prevezla povređeno dete u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.
Vozač automobila ostao je na licu mesta i sarađuje sa policijom. Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a očekuje se da će u toku istrage biti utvrđeno šta se tačno dogodilo.
